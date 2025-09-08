כיכר השבת
10 פיגועי הטרור הקטלניים שזעזעו את ירושלים | שידור דרמטי וכואב מהאולפן

אֶרֶץ, אַל-תְּכַסִּי דָמם | דמותם של ששת הקדושים שעלו בסערה השמימה כאשר מחבלים בני עוולה רצחו אותם בטירוף של שנאה | וגם על הגיבורים בזירה והסיפורים האישיים | תיעודים כואבים וסיכום שעות קשות שהביא כתבנו ארי כהן לאולפן כיכר השבת (דבר ראשון) 

11תגובות

תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית בעקבות ה הקשה הבוקר: ארי כהן בדיווח מהשטח מתוך האוטובוס הפגוע, שיחה עם חיים וינגרטן סמנכ"ל מבצעים בזק"א ועם אלחנן ממו חובש בכיר בארגון הצלה.

הותרו לפרסום שישה שמות הנרצחים בפיגוע הקשה הבוקר בצומת רמות ב: הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, הרב יוסף דוד הי״ד, יעקב פינטו הי"ד, בן 25, עולה מספרד וחתן טרי, ד"ר מרק בעל מאפייה בעיר, ישראל מצנר, ומרת שרה מנדלסון.

המחבלים חוסלו בזירה בידי חייל מחטיבת חשמונאים החרדית ואזרח חרדי שתועד מסתער לעברם. כוחות צה"ל כיתרו את הכפרים מהם יצאו המחבלים והמעברים באזור נסגרו.

במסגרת התוכנית דיברנו על הפיגועים הקשים ביותר אותם ספגה ירושלים בהם:

1997 - פיגוע ברחוב בן יהודה, 5 הרוגים. 1996 - פיגועי קו 18 (פעמיים), 45 הרוגים. 2001 - פיגוע מסעדת סבארו, 16 הרוגים. 2022 - פיגוע קו 32א בגילה, 19 הרוגים. 2003 - פיגוע בקו 2 בכיכר זוועהיל, 23 הרוגים. 2002 - פיגוע קו 20 בקריית מנחם, 11 הרוגים. 2004 - פיגוע קו 19 ברחביה, 11 הרוגים. 2008 - פיגוע במרכז הרב, 8 הרוגים 2023 - פיגוע ירי בנווה יעקב, 7 הרוגים. והבוקר לצערינו פיגוע ירי בצומת רמות, 6 הרוגים הי"ד.

0 תגובות

11
והכי מצחיק שבסוף החרדים הצדיקים הגאונים מקללים את אותו חייל חרדי שהתגייס ואשכרה הציל לאנשים את החיים במובן הכי ישיר שקיים אבל לא , הם יגידו זה רק התורה הוא בכלל רשע שהתגייס
מזרוחניק ציוני
10
עכברי טרור, שחופרים מנהרות כמו שדים, צריכים להיחנק מתחת לקרקע באותו בור שבנו לעצמם. תטילו עליהם קבר חי.
לנדאו
9
המחבל זאהר ג'בארין י״ח באלול חודש אלול בזמן שכולנו במבצעי תיקון נשמות הוא ממשיך לפעול נגדנו כל יום נוסף שלו הוא עלבון צריך להכות בו מיד
יחיאל מיכל
8
ספר איוב - פרק ט״ז - פסוק י״ח: {יח} אֶ֭רֶץ אַל־תְּכַסִּ֣י דָמִ֑י וְֽאַל־יְהִ֥י מָ֝ק֗וֹם לְזַעֲקָתִֽי׃
רפי
7
ספר יואל - פרק ד׳ - פסוק כ״א: {כא} וְנִקֵּ֖יתִי דָּמָ֣ם לֹֽא־נִקֵּ֑יתִי וַֽיהוָ֖ה שֹׁכֵ֥ן בְּצִיּֽוֹן׃
יעקב
6
היה פיגוע עם הילדים של משפחת פאלי
אברהם
5
ביום כזה אל תעשו כותרת ''10 פיגועים בירושלים '' זה יכול לגרום לפאניקה עד שיבינו הכוונה
אריק
4
איפה הפיגוע הנורא בהר נוף??
לילי
3
חיילים יקרים ואהובים, בי״ח אלול, 11 בספטמבר, חל יום הולדתו הארור של זאהר ג'בארין. ובי״ג תשרי, 5 בנובמבר, חל יום הולדתו של המרצח ח'ליל אל־חיה. אלו אינם ימי שמחה אלא ימים של קללה לעם ישראל. עליכם להפוך את ימי הארס הללו ליום נקמה וחיסול.
ישראל חיים
2
שדי טרור, מפלצות בדמות אדם, שמשחיתים את עזה ואת העולם לא תועיל להם שום הגנה. רק הרג חסר רחמים יכפר על שפע הדם ששפכו.
צבי יהודה
1
קליפות הטומאה, שמוליכות את עמם לחשיכה מוסרית דין תורה הוא: מכה על הראש, בלי חמלה. יש למחות אותם כעפרא דארעא.
חיים מאיר

