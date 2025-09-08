תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.
והיום בתוכנית בעקבות הפיגוע הקשה הבוקר: ארי כהן בדיווח מהשטח מתוך האוטובוס הפגוע, שיחה עם חיים וינגרטן סמנכ"ל מבצעים בזק"א ועם אלחנן ממו חובש בכיר בארגון הצלה.
הותרו לפרסום שישה שמות הנרצחים בפיגוע הקשה הבוקר בצומת רמות בירושלים: הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, הרב יוסף דוד הי״ד, יעקב פינטו הי"ד, בן 25, עולה מספרד וחתן טרי, ד"ר מרק בעל מאפייה בעיר, ישראל מצנר, ומרת שרה מנדלסון.
המחבלים חוסלו בזירה בידי חייל מחטיבת חשמונאים החרדית ואזרח חרדי שתועד מסתער לעברם. כוחות צה"ל כיתרו את הכפרים מהם יצאו המחבלים והמעברים באזור נסגרו.
במסגרת התוכנית דיברנו על הפיגועים הקשים ביותר אותם ספגה ירושלים בהם:
1997 - פיגוע ברחוב בן יהודה, 5 הרוגים. 1996 - פיגועי קו 18 (פעמיים), 45 הרוגים. 2001 - פיגוע מסעדת סבארו, 16 הרוגים. 2022 - פיגוע קו 32א בגילה, 19 הרוגים. 2003 - פיגוע בקו 2 בכיכר זוועהיל, 23 הרוגים. 2002 - פיגוע קו 20 בקריית מנחם, 11 הרוגים. 2004 - פיגוע קו 19 ברחביה, 11 הרוגים. 2008 - פיגוע במרכז הרב, 8 הרוגים 2023 - פיגוע ירי בנווה יעקב, 7 הרוגים. והבוקר לצערינו פיגוע ירי בצומת רמות, 6 הרוגים הי"ד.
