דבר ראשון | התוכנית המלאה 10 פיגועי הטרור הקטלניים שזעזעו את ירושלים | שידור דרמטי וכואב מהאולפן אֶרֶץ, אַל-תְּכַסִּי דָמם | דמותם של ששת הקדושים שעלו בסערה השמימה כאשר מחבלים בני עוולה רצחו אותם בטירוף של שנאה | וגם על הגיבורים בזירה והסיפורים האישיים | תיעודים כואבים וסיכום שעות קשות שהביא כתבנו ארי כהן לאולפן כיכר השבת (דבר ראשון)