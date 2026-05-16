למה מדריך הכושר אוסר עליכם לרוץ יותר מ-10 דקות?

התוכנית השבועית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס, ממשיכה לספק הצצות מרתקות לצמתים שבין עולם התורה, הטכנולוגיה, הנפש והבריאות. והיום, מנס אירח שורה של מומחים לשיחות שנעות בין הבוץ המשפטי של ענקיות ה-AI ועד לעצות המעשיות ביותר לאדם העובד שרוצה להתחבר לחג השבועות או פשוט להצליח לקשור שרוכים בלי להתנשף.

1. המלחמה על הבינה: אלון מאסק נגד OpenAI

אלחנן טוויג, כתב המשפט והטכנולוגיה, הכניס אותנו אל מאחורי הקלעים של אחד המשפטים המרתקים בעשור האחרון. במוקד: השאלה האם חברת OpenAI בגדה בייעודה המקורי כחברה ללא מטרות רווח.

"עיר של חובבנים": סאטיה נאדלה, מנכ"ל מייקרוסופט, סיפק עדות מטלטלת בה כינה את דירקטוריון OpenAI כחבורת חובבנים. טוויג מסביר כי דווקא העדות הזו עשויה לשרת את סם אלטמן, בטענה שהמעבר למטרות רווח היה הכרחי כדי להציל את החברה מקריסה.

השמות המוזרים: בין העדויות, עלו שוב שמות ילדיו של מאסק, המזכירים יותר קוד תכנות מאשר שמות אנושיים: מ-"X A EA A-12" ועד "טכנו מכניקוס".

2. חומות בצורות או חלונות פתוחים?

בשיחה פתוחה עם אריאל שרפר, עלתה השאלה הנצחית: כמה הציבור החרדי צריך להיות מעורה במה שקורה "בחוץ"?

שרפר מדגיש כי בעוד שאתרים כמו "כיכר השבת" נמנעים מעיסוק בתכנים לא צנועים כמו האירוויזיון, המציאות מחלחלת פנימה. "כשהקדוש ברוך הוא סוגר דלת, מישהו פותח חלון", הוא אומר, אך מזהיר מפני הפלת החומות.

"ראיתי אדמו"רים שיודעים מה זה 'דה-מרקר' כי הם מייעצים לאנשי עסקים. הם צריכים לדעת מה קורה בעולם כדי להדריך, אבל עבור הילד שלנו – השאיפה היא שיישאר 'שה תמים' שלא יודע מהויות של עולם זר".

בנוגע לכדורגל, שרפר מציג גישה מורכבת: זה לא פוסל את התורה של הבחור, אבל הבעיה היא "עסקת החבילה" – האלימות והתרבות הריקה שמגיעה מהיציעים.

3. שבועות לאדם העובד: מצה בתוך חמץ

הרב חנניה מנס הגיע עם מסר מעודד לכל מי שמרגיש מעט "מנותק" מהוויית הלימוד האינטנסיבית לקראת חג השבועות.

הפינוק כעבודת השם: "רוצים להתחבר לשבועות? לכו לקנות גבינות טובות, שמנת, קצפת". הרב מסביר כי השמחה הגשמית היא חלק בלתי נפרד מהחיבור לחג, בדיוק כפי שרבי יוסף בגמרא היה מפנק את עצמו בסעודה לכבוד היום בו ניתנה תורה.

הערכה עצמית: המסר לאדם העובד הוא ברור – כל משנה, כל תפילה וכל דף יומי שאתה מצליח "לחטוף" שווים מיליונים. "אנחנו אלופים, בואו נעריך את מה שאנחנו עושים".

4. מנטליזם או מופתים? מאחורי אחיזת העיניים

המנטליסט יואב פרץ חשף כיצד המוח שלנו עובד עלינו, ואיך מניפולציות סטטיסטיות גורמות לנו להאמין ב"ניסים" שלכאורה אינם מוסברים.

הטיית האישור: פרץ מסביר שאנשים נוטים לזכור רק את הפעמים שבהן ה"מקובל" צדק (בן או בת?) ושוכחים את אלפי הטעויות. זו סטטיסטיקה פשוטה שמתחפשת לרוח הקודש.

5. מדריך הכושר שמעון צובלי: "אל תרוצו יותר מ-10 דקות"

לסיום, שמעון צובלי, מדריך כושר ותיק, ניפץ את המיתוסים על כניסה לכושר והסביר למה רובנו נכשלים כבר בשבוע הראשון.

חוקי הברזל של צובלי: