הם נראים כמו בעלי מופת, הם זוכרים ספרי טלפונים שלמים והם יגידו לכם בדיוק על מה אתם חושבים. המנטליסט יואב פרץ חושף את אחורי הקלעים של תעשיית ה"ניסים", מסביר למה אנחנו נופלים במלכודות הסטטיסטיקה, ומזהיר מפני המניפולציות המסוכנות שחודרות לתוך המגזר.

"זה לא צדיק, זה אחיזת עיניים"

הכל התחיל בסרטון ויראלי של רב שמצליח לזכור כל מספר בספר טלפונים עב כרס. הקהל נדהם, חסידים הכריזו על "רוח הקודש", אבל ליואב פרץ היה הסבר הרבה יותר ארצי. "מנטליסט זה לא קוסם שמעלים שפנים", הוא מסביר בראיון חסר מעצורים. "אנחנו משלבים אינטואיציה, פסיכולוגיה, הסחת דעת וסטטיסטיקה. המטרה שלנו היא אחת: להשפיע על המחשבה שלך או לגרום לך להאמין במשהו".

הסוד הגדול, לפי פרץ, טמון בזיכרון הסלקטיבי שלנו. "אנשים זוכרים את מה שעובד ושוכחים את מה שלא. אם רב ינחש 'בן או בת', כולם יזכרו רק את הפעמים שזה הצליח וישאלו ביראה 'איך הוא ידע?'. זו הטיה אנושית מובנית – אנחנו מתעלמים מכל הפעמים שהוא טעה".

המניפולציה שמוכרת לנו אשליות

הכלים האלה, שמשמשים לבידור על הבמה, הופכים למסוכנים כשהם זולגים לחיים האמיתיים. פרץ חושף כיצד משתמשים באוטוסוגסטיה (שכנוע עצמי) כדי למכור לאנשים במגזר מוצרים מפוקפקים: מכדורי הרזיה ועד תכשירים להגבהת ילדים.

"המוח עובד על הבן אדם", מזהיר פרץ. "אם תאמין באמת ובתמים שכדור מסוים מרזה אותך, אתה תיכנס לאמוק של עשייה וחיתוב כי אתה בטוח שהכדור הוא זה שעושה את העבודה. זה כוחה של המחשבה".

אבל השיא מגיע בסיפורי הבראה מסיביים. "אנשים שומעים על מישהו שהבריא מסרטן בזכות מוצר צמחי ושוכחים פרט קטן: שהוא לקח תרופות אמיתיות ועבר כימותרפיה. המוח שלנו רוצה להאמין בנס, ואם המוח מרגיש שהוא קיבל טיפול – הוא באמת יכול להפסיק להרגיש את הכאב".

הרגע שבו הכל השתבש: "היא נכנסה להתקף חרדה"

למרות השליטה המוחלטת שלו בכלי המחשבה, פרץ מודה שיש רגעים שבהם המציאות יוצאת משליטה. הוא משחזר מקרה מבהיל שאירע במהלך הופעה בחו"ל: "השתמשתי בטכניקת היפנוזה וגרמתי לבחורה להרגיש שהיא לא יכולה להרים את הרגל. פתאום, מול 200 איש, היא נכנסה להתקף חרדה קשה".

הסיטואציה הפכה לדרמטית תוך שניות. "הייתי חייב להרגיע אותה עם נשימות ומים כדי להחזיר אותה למציאות. שם הבנתי עד כמה הכוח הזה – לגרום לאדם לאבד שליטה על גופו דרך המחשבה בלבד – הוא עוצמתי ומסוכן".

הניסוי שהשאיר את המראיין ללא מילים

במהלך הראיון, פרץ לא הסתפק במילים ועבר למעשים. הוא ביקש מהמראיין לבחור מספר בקוביה ולכסות אותו. "סטטיסטית, רוב האנשים בוחרים 4", הוא קבע – וצדק. בהמשך, כשנוצר המספר 17, הוא הראה רשימה בטלפון שלו שננעלה יום קודם לכן. במיקום ה-17 הופיע בדיוק המשפט שנבחר באולפן.

המסר של פרץ ברור: המוח שלנו הוא מכונה מופלאה, אבל הוא גם קל להטעיה. בין אם זה על הבמה או בפרסומת למוצר פלא – כדאי שנתחיל לפקוח עיניים ולבדוק מה באמת עומד מאחורי ה"נס".