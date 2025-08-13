תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס במיוחד בימי החופש הגדול.

והיום בתוכנית יוסי עבדו עם פינה מיוחדת בה הוא נותן טיפים מעשיים להירגעות ולהרגעה בימי החופש הגדול.

בכותרות היום התוכנית התחילה בהצגת מודעות רחוב מתחנות שמשה מנס תלש, הוא מסביר את כל סימני האזהרה ואיך ניתן לדעת מתי מדובר מהונאה או שקר.

הידיעות שפורסמו בעניין כתובת הגרפיטי שנמצאה בשטח הדרומי של הכותל המערבי, מעלות את השאלה האם ניסו להסתיר מי לכד אותם.

תיעוד מפתיע שפורסם אתמול הראה כיצד הרב יצחק זילברשטיין מברך את מפקדי החטיבה החרדית "החשמונאים" ואומר: "אשרי העם שאלה הם מפקדיו". זאת, ימים ספורים לפני שהשתתף בכנס נגד גיוס לצה"ל, שבו טען כי מותר לחלל שבת כדי להימנע משירות צבאי.

משרד הבריאות עדכן כי ילד כבן שנתיים, שחלה בחצבת ולא היה מחוסן, נפטר היום לאחר אשפוז ממושך ומחובר למכשיר אקמו. מאז תחילת התפרצות החצבת לפני כשלושה חודשים, אובחנו 503 חולים, רובם בירושלים ובית שמש, כאשר 81% הם ילדים לא מחוסנים. נכון להיום, 12 ילדים מאושפזים, שלושה בטיפול נמרץ. המשרד קורא להורים להשלים חיסונים, במיוחד נגד חצבת.

נמלת האש הקטנה: הסכנה הזעירה שכובשת את הארץ. משרד ההסברה הלאומי יצא בקמפיין להעלאת המודעות לנמלת האש הקטנה, מין פולשני ומזיק שמתפשט בישראל. למרות גודלה הזעיר, הנמלה גורמת לנזק רב. המשרד מזמין את הציבור ללמוד כיצד לזהות אותה ולמנוע את התפשטותה.

רץ ברשת:

והיום ברץ ברשת תיעודים משעשעים ומשובבים: ממנגל חגיגי בקריית ספר בחסות העירייה, דרך אברך מביתר שרוכב כמקצוען בפארק, ועד ויכוחים הומוריסטיים על גמלים והובלות. כי לפעמים, בין כל הכותרות, צריך גם קצת לצחוק.לסיכום: יום של חדשות טעונות לצד רגעים קלילים שמזכירים לנו את החיים עצמם – מורכבים, מפתיעים, ולפעמים פשוט מצחיקים.