תחקיר מיוחד על האלימות והמצב בחופים הנפרדים • דבר השבוע

פאנל מיוחד: חוק הגיוס - הפערים, הפתרונות והאם יש סיכוי לגשר? | "נמות ולא נתגייס" - הצהרת עקרון או נזק תדמיתי | בין ליבה ליראת שמים - האם החינוך החרדי צריך רפורמה? | ירידה רוחנית בצה"ל - אם הציבור הדתי-לאומי דורש מהחרדים משהו שהוא עצמו לא מצליח לעמוד בו? | אלימות קשה בחופים הנפרדים | תחקיר (אולפן כיכר)

דבר השבוע (צילום: כיכר השבת )

תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת יוסי סרגובסקי ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והערב ב'דבר השבוע': פאנל מיוחד עם יוסי ריינר דובר ח"כ צבי סוכות, יותם דשא עורך פוליטי של אתר סרוגים, העיתונאי אלי דן והעיתונאי שניאור ובר.

נושאי התוכנית: - הפערים הפתרונות האפשריים והאם יש דרך לגשר ביניהם.

נמות ולא נתגייס עוזר לנו? האם ההפגנות, ותמונות של בחורי ישיבה שלא לומדים ולא מתגיסים ל מבהירים שהציבור החרדי עומד על שלו, או שזה עושה יותר נזק מאשר תועלת.

הכל מתחיל בחינוך - אולי הגיע הזמן להכניס חינוך ממלכתי לבתי הספר החרדי או שלא!, איך זה שיש ירידה רוחנית גבוהה בצבא ועדיין הציבור הדתי לאומי דורש שנתגייס, ולמי מהמגזרים יש את מערכת החינוך הכי טובה?

עוד בתוכנית:

התחושות בציבור על אפליה בין בשר לבשר בחופים הנפרדים

וגם, תיעודים קשים ותחקיר מיוחד על אירועי האלימות בין רוחצים למצילים ופקחים בחוף הנפרד בבת ים לפני כשבועים.

הבאנו לכם עדויות עם אנשים מהשטח, התגובות המלאות, והמסקנות שאפשר להסיק. בכתבה המלאה.

