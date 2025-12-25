סערת גלי צה"ל מסרבת לגווע: בעקבות החלטת הממשלה לקדם את סגירת התחנה הצבאית, מתארח בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס הרב אביעד גדות מארגון 'תורת לחימה', ומספק הצצה למה שמתרחש מאחורי הקלעים של התחנה הצבאית. בראיון נוקב, הוא חושף פרטים מטרידים על התנהלות התחנה ועל מה שהוא מכנה "ניגוד עניינים מובהק".

"ג'ינגל לקידום אישי על חשבון הציבור"

אחת הטענות המרכזיות שמעלה גדות נוגעת לג'ינגל שהושמע בתחנה מאות פעמים, המקדם, לטענתו, את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. "יש פה ניגוד עניינים מובהק", הוא טוען. "מהכסף שלך, מהכסף שלי, ממשאבי משרד הביטחון, משמיעים ג'ינגל שמקדם באופן אישי את היועמ"שית. קריינית מספרת שקראה לבת שלה 'גלי' על שם 'האישה מעוררת ההשראה'. זה קידום אישי בצורה הכי קומוניסטית שקיימת".

גדות מספר כי השר שלמה קרעי השמיע את הג'ינגל הזה בדיוק במהלך ישיבת הממשלה, מה שהביך את אנשי הייעוץ המשפטי שלא ידעו כיצד להגיב. "אני מצפה מיועמ"שית משרד הביטחון לדרוש שבג"ץ יפסול את גלי בהרב-מיארה מלעסוק בסוגיה הזו בגלל הקידום האישי", הוא מוסיף.

"צבא שמשדר לאזרחים? רק בצפון קוריאה"

כשנשאל האם אין ערך בפלורליזם של התחנה, המשלבת גם קולות ימניים, גדות נחרץ: "זו אנומליה מטורפת שצבא מחזיק רדיו ומשדר לאזרחים. דבר כזה קורה בצפון קוריאה ובמדינות חשוכות. גם אם הרדיו היה מאוזן לחלוטין – היה צריך לסגור אותו".

הוא מוסיף בעוקצנות: "אם היו ממנים שם כתבים ימניים, השמאל היה הראשון לדרוש את הסגירה. כשיעקב ברדוגו שידר שם, היו הפגנות של השמאל בדרישה לסגור את התחנה".

ימי מילואים לשדרנים? "תוקעים סכין בגב החיילים"

גדות מעלה האשמה חמורה נוספת: שימוש במשאבי צה"ל לטובת אג'נדה פוליטית, ואף זימון למילואים לצורך הפעלת התחנה. "לוקחים תקציבי ביטחון, חיילים ועיתונאים שמזוהים עם השמאל הקיצוני, ומשתמשים בהם כדי להדהד סרבנות", הוא טוען, ומזכיר את הדיווחים של הכתב דורון קדוש ערב המלחמה ואת הקמפיינים של רינו צרור.

"לאחרונה חשפנו שמשתמשים בימי מילואים לבוגרי התחנה. מזמנים אותם בצו 8 כדי לתפעל תחנה שתוקעת סכין בגב הלוחמים", אומר גדות בכאב. "פתרנו את בעיית הגיוס – בואו נחייל את 'כיכר השבת' ו'קול חי' ויהיו לנו המון חיילים חרדים. הדבר הזה לא תורם לביטחון המדינה, הוא פוגע בו".

צפו בראיון המלא.