האם תרחיש האימים של השבעה באוקטובר עלול חלילה להתרחש שוב, והפעם בגזרת ירושלים והערים החרדיות הסמוכות לה? דוח חמור של מבקר המדינה שפורסם לאחרונה מצביע על כשלים חמורים במוכנות, בראיון למשה מנס בתוכנית 'דבר ראשון' מסבירה עו"ד שרון שפיר, סגנית מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון, מדוע הכתובת עדיין על הקיר.

"צריך להגיד את האמת – התשובה היא לא", משיבה שפיר לשאלה האם הממשלה ומערכת הביטחון למדו את הלקח והאם המכשול הנוכחי יכול למנוע חדירת מחבלים. "השורה התחתונה היא שכיום המכשול בגזרת עוטף ירושלים לא מספק את המענה הנדרש למניעת כניסת שב"חים ומפגעים לישראל".

הנתון המבהיל: 39% ללא גדר

אחד הנתונים המטרידים ביותר שעולים בשיחה נוגע לפיזיות של המכשול עצמו. "הנתון הכי חשוב הוא ש-61 אחוזים בלבד מתוואי קו התפר באזור ירושלים מכוסים במכשול", חושפת שפיר. "זאת אומרת שב-39 אחוזים מהשטח אין מכשול כלל – לא גדר ולא חומה".

המשמעות בשטח היא חדירה המונית של פלסטינים. "ברבעון הראשון של 2023 המשטרה דיווחה על למעלה מ-2,400 שב"חים שנתפסו, כלומר בפועל חדרו הרבה יותר. אני לא צריכה להסביר לתושבי ירושלים את המשמעות, ראינו את הפיגועים הקטלניים בשנים האחרונות, כולל הפיגוע הקשה ברמות".

מחסור בלוחמים ובנשק

מעבר להיעדר הגדר הפיזית, שפיר מצביעה על כשל חמור בכוח האדם שאמור לשמור על הקו. "אנחנו מוצאים פער של למעלה מ-10% בין מספר השוטרים הדרוש למספר בפועל", היא אומרת. יתרה מכך, גם הלוחמים הקיימים לא פנויים למשימה: "כשלושים אחוזים, כשליש מזמנם של לוחמי מג"ב, מוקדש למשימות שאינן ביטחון שוטף".

שפיר מתריעה גם על פערים בציוד הלחימה: "יש פערים בנשקים שצריכים להיות בידי הכוחות הלוחמים. אנחנו מצפים שיוקצו המשאבים הנדרשים להשלים את הפערים האלו, זה קריטי".

המעברים: "מלכודות מוות" ופקקים מסוכנים

נקודה כואבת נוספת שעולה בראיון היא המצב במעברים ובמחסומים, שהפכו לסיוט יומיומי עבור תושבי מודיעין עילית, ביתר עילית וירושלים, אך גם לסיכון ביטחוני חמור.

"אנחנו מוצאים שבמעברים יש מפקדים בדרגות לא גבוהות, שמתחלפים בתדירות גבוהה, וחלקם כלל לא הוכשרו לתפקיד", מתריעה שפיר. "בנוסף, נתיבי הכניסה לא תואמים את נפח התנועה העצום, מה שיוצר עומסי ענק שעלולים להפוך ל'מלכודת מוות' ולסיכון ביטחוני, כפי שכבר קרה בפיגועים במחסום המנהרות ובמקומות נוספים".

מי אשם? עשרות שנים של הזנחה

לדברי הבכירה במשרד המבקר, הסיבות למחדל נעוצות בהחלטות ממשלה שלא מיושמות כבר למעלה מ-20 שנה. "כבר ב-2005, בימי אריאל שרון, התקבלה החלטה להעביר את ניהול המעברים לידי גוף אזרחי ("אזרוח"), דבר שהיה אמור לייעל את הבידוק והביטחון. בפועל, זה לא קרה משיקולים תקציביים ובירוקרטיים".

בסיום דבריה מפנה שפיר אצבע מאשימה ומזרזת את הדרג המדיני: "שר הביטחון והשר לביטחון לאומי צריכים למצוא פתרון לפערים בסמכויות בין המשטרה, השב"כ וצה"ל. ראש הממשלה חייב לקדם את החלטת האזרוח. הליקויים האלה הם בדיוק מה שיכול למנוע את החדירה הבאה".