שאלות קשות עולות מהראיון עם פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, לתוכנית 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס. לצד ניסיונות הרגעה מפני התפשטות זן אלים של אבעבועות הקוף, נשמעת ביקורת חריפה על הדרג המדיני, בדגש על מהלכי שר הכלכלה, והצצה כנה אל משבר האמון המעמיק בציבור.

"פופוליזם על חשבון הבריאות": מתקפה חזיתית על שר הכלכלה

פרופ' לוין לא חוסך במילים כשהוא מתייחס למהלכים האחרונים של שר הכלכלה, ניר ברקת: "שר הכלכלה עושה מהלכים פופוליסטיים שמזיקים לבריאות הציבור. הוא מצטלם ומפרסם מוצרים שמשרד הבריאות קבע שהם מזיקים ושם עליהם מדבקות אדומות!"

לדברי לוין, מדובר בזניחת בריאות הציבור עבור הישגים נקודתיים: "הוא לא יוריד את יוקר המחיה, יש שם אינטרסים מפוקפקים שצריך לבדוק אותם. וגרוע מכך: משרד הכלכלה מקדם פטור מתקן למוצרים בתשתיות חיוניות כמו רכבות ומתקני התפלה. צריך פיקוח ובדיקה, אסור לסכן את הציבור".

אבעבועות הקוף: "החיסון לא זמין בארץ וזה חבל"

בנוגע לבהלה האחרונה מהתפשטות זן אלים של אבעבועות הקוף בעולם, פרופ' לוין מנסה להרגיע: "הסכנה לציבור הרחב היא נמוכה, וזו מחלה קלה בהרבה מאבעבועות שחורות". אולם, הוא מצביע על כשל: "יש אוכלוסיות בסיכון שצריכות להתחסן, אבל כרגע החיסון פשוט לא זמין בארץ וזה באמת חבל".

משבר האמון: "הציבור החרדי לא מתנגד לחיסונים - יש לו שאלות לגיטימיות"

פרופ' לוין התייחס למשבר האמון הגובר במערכת הבריאות, ובמיוחד בקרב הציבור החרדי. "גרתי שבע שנים בבית וגן, אני יודע שהציבור החרדי ברובו המוחלט לא מתנגד לחיסונים או לדברים שתורמים לבריאותו. יש לו שאלות לגיטימיות לחלוטין, וצריך לתת להן תשובות טובות. הפתרון לחוסר האמון הוא להקשיב ולדבר".

לוין מותח ביקורת על קיצוץ תקנים באחיות בתי הספר וטיפות חלב, מה שפוגע בקשר האישי: "כשלאחיות אין זמן לדבר עם ההורים, זה תורם לחוסר האמון". הוא הזהיר מפני גורמים פוליטיים ומסחריים המנסים לבלבל את הציבור, וקרא לשמור על אמון הציבור ברופאים.

פרופ' לוין חתם את דבריו בהשתתפות בצער על מותו הטראגי של הנער יוסף אייזנטל ז"ל בירושלים, והדגיש את חשיבותה של משטרה מתפקדת להגנה על ביטחון הציבור.