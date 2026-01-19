תוכנית האקטואליה "דבר ראשון" עם המגיש משה מנס נפתחה הערב בדיווחים דרמטיים מהשטח, החל מהאסון המקומי בירושלים ועד לטרגדיות מעבר לים, לצד ניתוח פוליטי וביטחוני מעמיק.

דרמה ברוממה: חשיפה לחומרים מסוכנים בגן ילדים

הערב נפתח בדיווח דחוף מרחוב המ"ג בשכונת רוממה בירושלים. כוחות הצלה גדולים הוזעקו לגן ילדים בעקבות אירוע חומ"ס (חומרים מסוכנים). עד כה דווח על כ-15 ילדים המטופלים בזירה בדרגות פציעה שונות, כאשר שניים מהם במצב קשה - דובר איחוד הצלה אבי סוויסה בריאיון.

טרגדיה באומן, והאחים היהודים שלנו שבמצוקה קשה

האסון בירושלים מתחבר לטרגדיה קשה שפקדה את קהילת ברסלב באומן. סמוך לכניסת השבת אותר בדירתו הרה"ח ר' נחמן ברגר זצ"ל, בן 28 בלבד, כשהוא ללא רוח חיים. הרב ברגר היה מדמויות המפתח של חסידות ברסלב בבית שמש ובאומן. ההערכה היא כי מותו נגרם מהרעלת פחמן חד-חמצני (CO) ממערכת חימום על גז.

במסגרת התוכנית דיברנו עם רבה הראשי של קייב הרב יהונתן מרקוביץ' שסיפר על ההתמודדות היומיומית באוקראינה, בלי חשמל ובלי מים ועל הדאגה הבסיסים לחיים של התושבים שם.

מחדל בקריית ספר: הותקף בטעות בגלל "פחד מהגיוס"

תקרית חמורה נחשפת הערב במודיעין עילית (קריית ספר). אברך מקומי הותקף והוכה קשות על ידי כוחות ביטחון רעולי פנים שביצעו מעצרים בחשד לריגול, רק כדי לגלות לאחר מכן שמדובר בטעות בזיהוי. מנס חשף פרטים חדשים משיחה עם תושב הבניין: "השוטרים התבלבלו בגלל ריבוי יחידות הדיור. השכנים לא פתחו את הדלת כי היו משוכנעים שמדובר ב'גייסים' של הצבא. המציאות הזו, שבה בחורים מפחדים לדבר עם שוטרים כי הם חוששים להיעצר כעריקים, היא מסוכנת ממש וגורמת לאסונות, בדיוק כפי שראינו גם באירוע הטביעה האחרון."

המישור המדיני והביטחוני

בזירה הבינלאומית, מדווח מנס על התפתחות מפתיעה במאמצי השלום של ממשל טראמפ, שהזמין את פוטין להצטרף למועצת השלום של עזה. במקביל, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשא נאום תקיף בגוש עציון וקרא להכרעה: "ארדואן זה סינואר, קטאר זה חמאס. זה או אנחנו או הם." בצפון, צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, כולל מחנות אימונים ופירים ששימשו את ארגון הטרור.

פרידה מצדיק: הגאון רבי חיים אילוז זצ"ל

בסיום התוכנית, נפרד מנס בדברים נרגשים מהגאון רבי חיים אילוז זצ"ל, שנפטר במיתת נשיקה בגיל 95. "ראש הישיבה שלי אמר פעם שאפשר לזהות צדיק לפי התמונה שלו. תסתכלו על התמונה של הרב אילוז, תראו את הזוך והטוהר," אמר מנס.

