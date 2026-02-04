"יועז הנדל, אתה שקרן ומסית": יעקב וידר במתקפה חזיתית 

הרוחות בעיר התורה והחסידות סוערות בעקבות דבריו של השר לשעבר יועז הנדל, שהשווה בין חוסר המשילות והפשיעה במגזר הערבי בנגב לבין המתרחש בבני ברק. בראיון ללא כפפות למשה מנס בתוכנית "דבר ראשון", יוצא יעקב וידר, ראש סיעת הליכוד בבני ברק, למתקפה חסרת תקדים ומסביר מדוע מדובר בחציית קו אדום.

"השוואה מקוממת וצבועה"

"יועז הנדל הוא שקרן ומסית", פתח וידר את דבריו. "כדי לקושש קולות ולנסות לטפס מעל אחוז החסימה, הוא הלך לנגב – מקום שיש בו רצח, שוד ויריות – והעז להשוות בין רהט לבין בני ברק. ההבדל הוא תהומי. בני ברק מצטיינת בחסד ובעזרה, רמת הפשיעה בה היא מהנמוכות בישראל. איך אפשר להשוות אותה לאוכלוסייה שבה הפשיעה היא מהגבוהות ביותר?".

וידר לא עצר שם והוסיף אמירה קשה: "אם הדברים האלו היו נאמרים על ידי אדם שאינו יהודי, כולם היו אומרים ובצדק שמדובר באנטישמיות".

"הבעיה היא בשלטון המקומי, לא בתושבים"

כשמנחה התוכנית, משה מנס, אתגר את וידר ושאל האם אין דמיון במצב התשתיות, התברואה והיעדר המשילות, וידר ענה בחדות: "הנדל לא דיבר על בעיות בנייה או מעבר באור אדום, הוא דיבר על פשיעה אלימה. נכון, יש בעיות נוראיות בבני ברק, בעיקר בשלטון המקומי. אין מי שמבקר את העירייה יותר ממני על חוסר האכיפה, אבל להשוות את האוכלוסייה החרדית לחברה שיש בה רציחות? זה דבר נורא".

וידר הזכיר כי עד לפני שנים בודדות כלל לא הייתה תחנת משטרה בבני ברק, עיר של רבע מיליון תושבים, דווקא בגלל רמת הפשיעה הנמוכה שבה.

המתקפה על הסנקציות: "מהלך פשיסטי"

בהמשך הראיון התייחס וידר להצעות להטיל סנקציות על חרדים שלא מתגייסים, כולל שלילת זכות הבחירה: "מי שמדבר על מניעת זכות הצבעה הוא פשיסט. הדבר הכי בסיסי בדמוקרטיה זה זכות הבחירה. היום זה חרדים, מחר זה יהיה ג'ינג'ים. זה לא יעבור בשום מדינה דמוקרטית".

לדבריו, הסנקציות רק משיגות את התוצאה הפוכה: "לקחת בחורים ולמנוע מהם רישיון נהיגה או נסיעה לחו"ל? אתם רוצים לכלוא בישיבות חבר'ה שלא לומדים? הם לא יעשו צבא ולא יעבדו. המלחמות האלה לא מובילות לשום דבר".

ביקורת מבית: "הפוליטיקאים טסים בפאר, הציבור נאנק"

למרות ההגנה על התושבים, וידר לא חסך בביקורת על ההנהגה הפוליטית החרדית: "יש לי ביקורת קשה מאוד על הממסד הפוליטי. תראו את הנציגים החרדים – טסים לחו"ל כל שני וחמישי בטיסות פאר, נוסעים בג'יפים יוקרתיים, בזמן שתושב בני ברק ממוצע בקושי יודע איך נראה מטוס מבפנים".

הפתרון לדברי וידר? "יש המון בחורים שלא לומדים בישיבה ואפשר להביא אותם לצבא, אבל לא בכוח ולא בדורסנות. צריך להפעיל גורמים שמכירים את החברה החרדית ויודעים איך לגשת אליהם, ולא לנסות לשבור אותם בסנקציות שלא עובדות".