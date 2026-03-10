בעוד ששאר התוכניות והכותרות נוטות להתמקד בקושי ובפחד, במסגרת התוכנית "דבר ראשון - אנחנו" ננסה להביא זווית אחרת: מה אפשר לשפר, כיצד ניתן לטפל בבעיות ואיך מוצאים את הטוב גם בתוך המציאות המורכבת.

היום בתוכנית עסקנו באחד הנושאים הרגישים והבוערים ביותר – הנפש שלנו בצל המלחמה.

"הנפש אומרת: לשם אני לא חוזר"

במרכז התוכנית התארח אלון סגל, פסיכותרפיסט, קב"ן במיל' ומטפל זוגי ומשפחתי, לשיחה מרתקת עם המגיש משה מנס על ההתמודדות המנטלית של חיילים והורים. משה שיתף בגילוי לב על הקושי האישי בחזרה לשירות מילואים ובחוסר התמיכה הסביבתית לעיתים במגזר: "קיבלתי צו ולא הייתי מסוגל ללכת. קשה מאוד לחזור לשגרה".

סגל הסביר כי התגובה הזו טבעית לחלוטין: "הנפש לעיתים פשוט אומרת 'לשם אני לא חוזר'. יש פחד מהחזרה לשגרה שאחרי האירוע, והמנגנון המפורסם ביותר במצבים כאלו הוא הימנעות".

התמכרויות בזמן מלחמה: מנגנון ה"בריחה"

סגל פירט על העלייה במספר הסובלים מדיכאונות והתמכרויות, במיוחד בקרב בני נוער שנחשפים לתכנים אסורים או לחומרים פסיכואקטיביים בהיעדר מסגרות.

שלושת ה-F-ים: במצבי לחץ אנחנו מגיבים ב-Fight (לחימה), Freeze (קיפאון) או Flight (בריחה). ההתמכרות היא ה"בריחה" הקלאסית.

העצה להורים: "זה לא הזמן לחינוך נוקשה. תנו להם קצת יותר מסך אם צריך, אבל נסו לייצר תחליפים כמו ספורט או היגיינה אישית".

שיטת 'Wise Use' (שימוש מושכל): אל תנסו להפסיק בבת אחת. אם הייתם 8 שעות מול מסך, רדו ל-6. הפחתה הדרגתית עובדת טוב יותר מאשר מאבק חזיתי בדחפים.

סעודיה, איראן והראיון המפתיע

בחלק המדיני, המזרחן משה אריה הגיש סקירה מרתקת על המתיחות בין איראן לסעודיה. האם סעודיה תבחר לתקוף בחזרה? ואיך כל זה קשור למאזן הכוחות האזורי?

בנוסף, הובא ראיון יוצא דופן עם אזרח ערבי תושב ירושלים, שהצהיר ללא חשש מול מצלמות 'כיכר השבת' על תמיכתו המלאה באיראן – דברים שעוררו סערה וככל הנראה גם יגרמו לפתיחת חקירה משטרתית.

לא למגורים בלבד: 7 המקלטים המטורפים בעולם

לסיום, יצאנו לסיור בין המקלטים שגורמים לממ"ד הביתי להיראות כמו מחסן קטן. מסתבר שיש מי שמוכן לשלם מיליארדים כדי לעבור את המלחמה בסטייל:

Oppidum (צ'כיה): בונקר גרעיני של ברית ורשה שהפך למקלט יוקרה עם בריכה ומנחת מסוקים.

בונקר גרעיני של ברית ורשה שהפך למקלט יוקרה עם בריכה ומנחת מסוקים. Survival Condo (קנזס): סילוס של טיל גרעיני שהפך לדירות פאר בעומק 60 מטר מתחת לאדמה.

סילוס של טיל גרעיני שהפך לדירות פאר בעומק 60 מטר מתחת לאדמה. Vivos xPoint (דרום דקוטה): עיר תת-קרקעית שלמה הכוללת 575 בונקרים ל-5,000 איש.

עיר תת-קרקעית שלמה הכוללת 575 בונקרים ל-5,000 איש. Vivos Europa One (גרמניה): מתחם ענק שנחצב בתוך הר וכולל 5 ק"מ של מנהרות.

מתחם ענק שנחצב בתוך הר וכולל 5 ק"מ של מנהרות. Itäkeskus (פינלנד): בריכת שחייה מרהיבה בשגרה, שהופכת תוך 72 שעות למקלט אטום לנשק כימי וגרעיני.

בריכת שחייה מרהיבה בשגרה, שהופכת תוך 72 שעות למקלט אטום לנשק כימי וגרעיני. Sonnenberg (שוויץ): מקלט ענק המיועד ל-20,000 איש. בשוויץ, אגב, יש מקום במקלטים ל-100% מהאוכלוסייה.

יש לכם תוכן או מידע מעניין? מעוניינים להשתתף בתוכנית? דברו אתנו!