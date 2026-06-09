פרופסור בלוני: כשמנס הושיב את "הפרשנים" מהאולפנים מול המראה

אם פתחתם את תוכנית 'דבר ראשון' וחשבתם שקיבלתם התקף דז'ה-וו קשה, אתם לא לבד. בעיצומה של מלחמת היום האחד, הבריז המרואיין ברגע האחרון ומשה מנס החליט פשוט לראיין את עצמו. כלומר, את הגרסה האולפנית, המנופחת והאבסורדית ביותר של "המומחה המזרח-תיכוני" – פרופסור מקסימיליאן בלוני.

הפקולטה למדעי הכלום מציגה

כבר בפתיח, מנס לא חסך שבטו. הפרופסור, "ראש הקתדרה למדעי ההתנהגות ואנומליות של הזמן", התיישב באולפן כשהוא חמוש בביטחון עצמי של אדם שפיצח את הנוסחה לסיום הסכסוך, אך מחזיק בזיכרון לטווח קצר של דג זהב.

תוך פחות מחמש דקות של שיחה, הצליח הפרופסור הפיקטיבי להציג את האסטרטגיה המוכרת כל כך לצופי החדשות: להגיד הכל, להיפך, ובו-זמנית.

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"אנחנו דוהרים לקראת מלחמת עולם שלישית, אין שום סיכוי לפשרה... למרות שהסכם השלום כבר סגור וחתום מאחורי הקלעים ותוך יומיים מנגבים חומוס בדמשק", ירה הפרופסור בטבעיות מדהימה.

כאשר מנס המראיין ניסה לעמת אותו עם הסתירות הלוגיות הזועקות לשמיים, התשובה של "המומחה" הייתה מלאכת מחשבת של סלנג אולפנים קלאסי: אתה, העיתונאי הפשוט, חושב בצורה "ליניארית, פרימיטיבית וחד-ממדית". המומחה, לעומת זאת, פועל בתוך "גאופוליטיקה של פרדיגמות במודל של אנומליות". במילים פשוטות: כשאין לך מה להגיד, תזרוק מילים לועזיות ותקווה שלציבור אין כוח לפתוח מילון.

המציאות? מטרד זניח בהחלט

החלק המבריק (והמדכא) ביותר במערכון הגיע כאשר הדיון עבר לזירה המקומית – לבנון. כאן הציג המערכון את הפנומן הבלתי נתפס של הפרשנות המודרנית:

שלב א': "חיזבאללה הושמדו לחלוטין, מאה אחוז ניצחון, מי שלא רואה את זה עיוור!".

שלב ב' (כאשר מעמתים אותו עם העובדה שיש ירי על הצפון): "נו, בדיוק! כי הם חזקים, מאורגנים ומסוכנים מאי פעם! המלחמה האמיתית בכלל לא התחילה!".

היכולת הזו של "המומחים" להפוך כל עובדה בשטח להוכחה ניצחת לצדקתם, היא בדיוק מה שמנס ביקש לפרק. בלוני לא טועה לעולם. אם הוא אמר שיהיה שלום ופרצה מלחמה? זה רק בגלל "האנומליה". אם הוא אמר שטראמפ חלש והוא יצא חזק? זה בגלל שזה "טראמפ הקריזיונר".

יומיים שלום וסיימנו

השורה התחתונה של הכתבה הותירה את הצופים עם חיוך מריר. כשנשאל המומחה כמה זמן תימשך ההסלמה, הוא סיפק את התחזית המדויקת ביותר שניתן לקבל באולפנים כיום: זה ייקח חודשיים, אולי חצי שנה, אבל כנראה שזה סבב קצר של יומיים וסיימנו.

מנס בראיון הזה לא רק הצחיק, הוא בעיקר הציב מראה בעידן שבו כולם יודעים הכל בדיוק מוחלט, אולי כדאי שנחזור להקשיב למי שמוכן לפעמים פשוט לומר: "אני לא יודע".

עד אז, נתראה בפודקאסט של פרופסור בלוני. או בטהרן. או במקלט. מה שיקרה קודם – הוא הרי חזה את זה.