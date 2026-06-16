262 אלף חיים ניצלו - מהפכת הרכבים שמדהימה את העולם

מה שנראה בתחילה כמהפכה טכנולוגית ותעשייתית בלבד, מתברר כיום כבעל השפעה ישירה על חיי אדם - בהיקפים דרמטיים. מחקר מדעי חדש, שהתבסס על ניתוח נתוני זיהום אוויר מלוויינים ומעקב אחר עשרות ערים בסין, מצביע על כך שהמעבר המואץ לרכבים חשמליים והיברידיים במדינה הביא לשיפור משמעותי באיכות האוויר - ולתוצאה אחת שקשה להתעלם ממנה: מאות אלפי בני אדם ניצלו ממוות מוקדם כתוצאה מזיהום אוויר.

על פי הממצאים, אשר פורסמו בכתב העת המדעי Nature Health, השינוי בהרכב צי הרכב הסיני בעשור האחרון – שבו יותר ממחצית מהרכבים החדשים הם רכבים “נקיים” יותר – הוביל לירידה של כמעט 24% בריכוז חלקיקים מסוכנים מסוג PM2.5 ולירידה של כ-30% בפליטת פחמן חד-חמצני. מדובר במזהמים שנחשבים לאחד הגורמים המרכזיים למחלות נשימה, שבץ, סרטן ריאות ומחלות לב.

החוקרים מעריכים כי כתוצאה מהשינוי הזה נמנעו כ-262 אלף מקרי מוות מוקדם, לצד עשרות אלפים נוספים שנמנעו כתוצאה מהפחתת זיהום כללית. מדובר באחת ההערכות המשמעותיות ביותר שפורסמו עד כה לגבי הקשר הישיר בין תחבורה מודרנית לבין בריאות הציבור.

מה מצאו החוקרים?

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המחקר בחן נתוני זיהום מ־150 ערים שונות בסין, והשווה בין המצב בפועל לבין מודל תיאורטי שבו כלי הרכב במדינה היו ממשיכים לפעול כולם על בסיס דלקים מזהמים בלבד – כפי שהיה נהוג לפני כ־15 שנה.