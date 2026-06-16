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אחד מגורמי התמותה המרכזיים

262 אלף חיים ניצלו - מהפכת הרכבים שמדהימה את העולם

נתונים חדשים מסין מצביעים על שינוי חד שלא נראה בעבר ברמות זיהום האוויר בערים הגדולות. אבל מאחורי המספרים מסתתרת תמונה רחבה הרבה יותר ממה שנראה במבט ראשון (רכב)

סין לפני ואחרי מהפכת הרכבים (צילום: AI)

מה שנראה בתחילה כמהפכה טכנולוגית ותעשייתית בלבד, מתברר כיום כבעל השפעה ישירה על חיי אדם - בהיקפים דרמטיים. מחקר מדעי חדש, שהתבסס על ניתוח נתוני זיהום אוויר מלוויינים ומעקב אחר עשרות ערים ב, מצביע על כך שהמעבר המואץ לרכבים חשמליים והיברידיים במדינה הביא לשיפור משמעותי באיכות האוויר - ולתוצאה אחת שקשה להתעלם ממנה: מאות אלפי בני אדם ניצלו ממוות מוקדם כתוצאה מזיהום אוויר.

על פי הממצאים, אשר פורסמו בכתב העת המדעי Nature Health, השינוי בהרכב צי הרכב הסיני בעשור האחרון – שבו יותר ממחצית מהרכבים החדשים הם רכבים “נקיים” יותר – הוביל לירידה של כמעט 24% בריכוז חלקיקים מסוכנים מסוג PM2.5 ולירידה של כ-30% בפליטת פחמן חד-חמצני. מדובר במזהמים שנחשבים לאחד הגורמים המרכזיים למחלות נשימה, שבץ, סרטן ריאות ומחלות לב.

החוקרים מעריכים כי כתוצאה מהשינוי הזה נמנעו כ-262 אלף מקרי מוות מוקדם, לצד עשרות אלפים נוספים שנמנעו כתוצאה מהפחתת זיהום כללית. מדובר באחת ההערכות המשמעותיות ביותר שפורסמו עד כה לגבי הקשר הישיר בין תחבורה מודרנית לבין בריאות הציבור.

מה מצאו החוקרים?

המחקר בחן נתוני זיהום מ־150 ערים שונות בסין, והשווה בין המצב בפועל לבין מודל תיאורטי שבו כלי הרכב במדינה היו ממשיכים לפעול כולם על בסיס דלקים מזהמים בלבד – כפי שהיה נהוג לפני כ־15 שנה.

זיהום אוויר בסין לפני מהפך הרכבים
זיהום אוויר בסין לפני מהפך הרכבים| צילום: צילום: באדיבות המצלם

ההשוואה אפשרה למדענים לבודד את ההשפעה של המעבר לרכבים חשמליים והיברידיים על איכות האוויר.

כמה אנשים ניצלו?

לפי ההערכות:

כ־262,000 מקרי מוות מוקדם נמנעו.

ירידה חדה בזיהום חלקיקים נשימים (PM2.5).

ירידה של כ־30% בפליטת פחמן חד-חמצני.

החוקרים מדגישים כי מדובר בהערכות מבוססות מודלים סטטיסטיים, אך הן נשענות על נתוני לוויין רחבים ומדידות שטח.

מה עדיין מזהם?

למרות השיפור, המחקר מצביע על כך שעדיין קיימת בעיית זיהום משמעותית, בעיקר בשל תחבורה כבדה (משאיות דיזל), שקשה יותר לחשמל בשל אופי השימוש שלהן.

הקשר רחב יותר

סין נחשבת כיום לשוק הרכב החשמלי הגדול בעולם, עם קצב חדירה מהיר במיוחד של רכבים “נקיים”. בעשור האחרון המדינה השקיעה מאמצים כבדים בצמצום זיהום האוויר בערים הגדולות, תהליך שכבר בא לידי ביטוי בירידה ברמות זיהום בערים מסוימות ובשיפור במדדי בריאות ציבוריים.

עם זאת, מומחים מדגישים כי למרות ההתקדמות, זיהום אוויר עדיין נחשב לאחד מגורמי התמותה המרכזיים בעולם, עם מיליוני מקרי מוות מדי שנה.

מחקרסיןזיהום אווירתוחלת חייםרכבים חשמלייםרכבים חשמליים בסין

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