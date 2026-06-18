כיכר השבת
מאמר חינוכי

הדרך ללב הילד: ילדים לא מבינים רמזים - הם צריכים מילים ברורות

בתוך שטף החיים אנחנו מדברים אל הילדים בשפה שנראית לנו פשוטה, אבל עבורם היא לא תמיד מובנת | כדי שילד יוכל להצליח, להתחבר לבקשה ולהרגיש שעשה את המוטל עליו, עלינו לדבר אליו במילים קצרות, מדויקות ומעשיות (חינוך)

ילדים במהלך שיעור כיתתי (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

שטף הדיבור ומירוץ החיים גורם לנו לדבר אל הילדים דברים שלא תמיד מובנים להם. עומס הפעולות שאנו נדרשים לבצע במהלך היומיום גורם לכך שאנו מדברים אל הילדים בשפתינו אנו, ולא נותנים דעתנו כי עולם המושגים שלהם מצומצם משלנו. ולא בהכרח מה שברור ומובן מאליו לנו המבוגרים נהיר ובהיר לילדים באותה מידה.

לדוגמא: התארחנו בשבת אצל קרובי משפחה. במהלך סעודת השבת פנה אב המשפחה לבנו ואמר: "חמודי, לך למקרר ותראה אם יש קולה קר". הילד הלך, חזר והתיישב במקומו. כעבור כמה דקות האבא מתעניין בשלומה של הקולה הקרה. הילד השיב לו כי אכן, כמצוות אביו הוא הלך למקרר וראה אם יש שם קולה קר. הוא לא הבין שאם אכן יהיה שם את הבקבוק עליו גם להביא אותו לשולחן.

>> למגזין המלא - לחצו כאן

בערב פסח נכחתי בשיעור בו הסביר המורה לתלמידים על זמן שאיבת "מים שלנו" - מים שנשאבו ממעיין או ברז ושהו במהלך הלילה בכלי, וכך הם 'לנו-ישנו'. לאחר השיעור שהודגם והוסבר בטוב טעם, אחד הילדים שאל: "ומה יהיה אם נשתמש במים שלהם?" הדעות היו חלקות.... הסקתי שהם לא הבינו דבר מהנאמר במשך שיעור שלם. לו היה המורה מפשט ומסביר את ההבדל בין "שלנו" במלעיל [- שייכות] לבין "שלנו" במלרע [- פעולה], לא רק שהתלמידים היו מרוויחים ידע נרחב נוסף [שאינו קשור לפסח] אלא כל השיעור היה מובן להם.

ילדים במהלך שיעור כיתתי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הבקשות וההארות הנאמרות חייבות להיות ברורות, מעשיות ולא משתמעות לשתי פנים. להגיד לילד "תהיה צדיק ואבא יקנה לך מתנה", זו אמירה חסרת משמעות עבור כולם! כי מה ומתי הוא יעשה דבר שיכתיר אותו בתואר נכסף שכזה? אין פה שום דבר מסויים שאותו יכול הילד להבין ולראות כמטרה ברורה. כמו כן, להוריד את הילד בפתח התלמוד תורה, לפתוח את חלון המכונית ולצעוק לעברו: "תהיה חמוד כמו שהיית אתמול אצל סבא וסבתא" זו אותה הבעיה, ב'למעשה' לא ברור לו לילד מה רוצים ממנו שייעשה במהלך היום בתלמוד תורה.

לעומת זאת, להגיד לילד "אקנה לך מכונית חשמלית אם תתפלל את כל תפילת שחרית מתוך הסידור", זו אמירה מעשית המובנת לכל. זו אמירה שבסוף העשייה הילד יכול לנשום לרווחה, לטפוח לעצמו על השכם ולהרגיש סיפוק - הנה עשיתי את המוטל עליי.

כשהאמירה ברורה לילד, היינו, כאשר היא נאמרת על ידי מילים המוכרות לו מעולמו הפנימי, הרי שבקל הוא יתחבר לבקשתנו. אל לנו לצפות שהילד יבין את רצוננו וכוונתנו אם לא אמרנו זאת בפירוש ובצורה שמובנת לו.

לכן, הבה ונקפיד לדבר לילדינו בשפה קצרה, ברורה ונעימה, כזאת שאינה משתמעת לשתי פנים אלא שתוכנה ברור ומובן כך שבסופו של דבר יכול הילד להגיד לעצמו 'כן, עשיתי כל מה שהתבקשתי'.

בהצלחה!

>> למגזין המלא - לחצו כאן

הכותב, הרב אשר גרוזמן, הוא רב ומחנך ותיק בתלמוד תורה "רזי-לי" בני ברק

מגזין כיכרילדיםחינוך ילדיםדיבורשפההוראה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחינוך ילדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר