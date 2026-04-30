חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', הרב אברהם ובר מ'דגל התורה', צוריאל קריספל ראש עיריית אלעד לשעבר ואיש התקשורת אבי גרינצייג התכנסו השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן לסיכום שבוע סוער במיוחד.

בין הנושאים הבוערים שעלו לדיון במשדר: החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה למנוע סעיף 46 ממוסדות חרדיים בהם לומדים תלמידי ישיבה מיועדי גיוס, חידוש מעצרי תלמידי הישיבות על ידי המשטרה הצבאית, והאיחוד הדרמטי בין נפתלי בנט ויאיר לפיד.

סנקציה חדשה: מניעת סעיף 46 מישיבות

השבוע הודיעה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה על החלטה למנוע את סעיף 46 ממוסדות חרדיים בהם לומדים תלמידי ישיבה מיועדי גיוס. הסנקציה החדשה מצטרפת לסל הצעדים שמתוכננים כנגד לומדי התורה.

חברי הפאנל דנו בהשלכות המהלך ובשאלה מה מחכה בסל הסנקציות הנוספות שצפויות להיות מוגשות בקרוב. כידוע, חוק הגיוס עצמו נראה תקוע ולא צפוי לעבור גם במושב הקיץ, בין היתר בשל התנגדות של גדולי ישראל לדרישות של הייעוץ המשפטי של הכנסת.

חידוש מעצרי בחורים וסערת הפריצה לבית קצין המצ"ח

לאחר חודשים שקטים, המשטרה הצבאית חידשה השבוע את מעצרי תלמידי הישיבות ועצרה שני תלמידי ישיבות. המעצרים הובילו לגל מחאות של הפלג הירושלמי, שכלל אירוע חריג במיוחד - פריצה לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי.

האירוע עורר סערה גדולה, אך הפוליטיקאים החרדים בחרו לשתוק ולא להגיב או לגנות את האירוע. הפאנל דן בשאלה מדוע נבחרה דרך זו של שתיקה ומה המשמעויות של המעצרים המתחדשים.

האיחוד הדרמטי: בנט ולפיד ביחד

בחלק השני של המשדר עסקו חברי הפאנל בחיבור הדרמטי של נפתלי בנט ויאיר לפיד. הפרשנים ניתחו את ההצהרות שלאחר האיחוד, את הסקרים שפורסמו ואת השאלה עד כמה מדובר באירוע שובר שביון שיכול להכריע את הבחירות.

כמו כן, עלתה השאלה האם גדי איזנקוט יצטרף לאיחוד החדש ומה המשמעות של המהלך על המפה הפוליטית. הפאנל דן בהשלכות האפשריות על הציבור החרדי ועל עתיד הקואליציה הנוכחית.