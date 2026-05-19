התמרון בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

חטיבת החשמונאים סיימה השבוע תמרון מבצעי היסטורי בדרום לבנון - הראשון מסוגו מאז הקמת החטיבה. לוחמי גדוד 'יונתן' פעלו במשך חודשיים בגזרה חדשה, והצטרפו לכוחות צה"ל שפועלים מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי' בשטח הלבנוני.

כבר בשבוע הראשון למבצע, התייצבו הלוחמים החרדים בקו הראשון של התמרון הקרקעי. "מהרגע שהשלמנו את ההכשרה, חיכינו מאוד לרגע שיפעילו אותנו", משתף סמ"ר ש', צלף בגדוד. "אתה מתאמן בשביל זה כל כך הרבה זמן, ורוצה לתרום הלכה למעשה". השמדת תשתיות וטילים מכוונים לאורך התמרון, פעלו לוחמי 'יונתן' במספר מרחבים בדרום לבנון והשיגו הישגים מבצעיים משמעותיים. בין היתר השמידו תשתיות טרור רבות של ארגון חיזבאללה, איתרו מחסני אמל"ח וטילי נ"ט, ניטרלו משגרי רקטות טעונים ומכוונים לשטח הארץ, ואף תפסו מחבל מכוח רדואן שתכנן לפגוע בכוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. סמ"ר ש' מתאר לילה אחד בו נכנסו ככוח ראשון למשימות חבלה סביב המוצב ממנו פעלו. "היה איתנו אז כוח שריון ואיסוף, שליוו אותנו בכל ניטרול שביצענו", הוא מספר. "צברנו כבר בגזרות הקודמות ניסיון בלחימה לצד חילות אחרים, גם הנדסה למשל. הם עם אותה מטרה מול העיניים - ועוזרים לנו להגיע ליעדים שלנו".

ליל סדר בשטח הלחימה

לצד העשייה המבצעית, הספיקו לוחמי ומפקדי החטיבה לקיים ליל סדר משותף כהלכתו בערב חג הפסח, שאליו התכוננו רבות. "אתה רגיל לעשות סדר בבית שלך, עם המנהגים שלך, באזור הנוחות", מתאר הצלף. "אבל זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת ומאחדת. כולנו חשבנו על זה שאנחנו נמצאים כאן, בגדוד, כדי ששאר האזרחים בארץ יוכלו לחגוג את החג כמו שצריך - וזה נתן לנו תחושת שליחות מדהימה".

השילוב בין מסורת ללחימה בחטיבה מתבצע בסנכרון מלא. "למשל, בלו"ז של הלוחמים יש זמן ייעודי ללימוד", מסביר רס"ן ש', מ"פ בגדוד. "כולנו חווים יחד את העומס המבצעי, כך שהשותפות הזו מאוד עוזרת ותומכת. זה אתגר לא פשוט, אבל זאת מטרה שחרתנו על הדגל של החשמונאים - ואנחנו משתדלים מאוד לעמוד בה ולהשתפר בה תמיד".

"הוכחנו את היכולות שלנו"

בהמשך, צפויים לוחמי החטיבה להגדיל את מרחב הפעולה שלהם בגזרה, תוך שמירה על היכולות המבצעיות ובלי להתפשר על אורח החיים החרדי בשגרה. "הרוח והאחווה הם התכונה הכי מיוחדת אצלנו", מעיד סמ"ר ש'. "כולנו יודעים טוב מאוד למה אנחנו נלחמים, בשביל מי ובאיזו דרך".

"בסוף, בקו הראשון של הלחימה הרגשנו שמוטלת עלינו חובת ההוכחה", מספר בגאווה הצלף. "אבל אחרי שהראינו את הרמה המבצעית והמקצועית שלנו, אני בטוח שהבהרנו למה אנחנו באמת מסוגלים. בעיניי, ההישגים שלנו בחודשיים האחרונים הביאו 'קבלות' ליכולות הגבוהות של החשמונאים, ואני בטוח שבתקופה הקרובה נמשיך להוכיח".

יצוין כי זהו התמרון הראשון של חטיבת החשמונאים בלבנון מאז הקמתה. קודם לכן פעלו לוחמי החטיבה בסוריה, ביהודה ושומרון וברצועת עזה, והצטיינו בכל אחת מהגזרות.