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נתניהו ישיג רוב?

חוק יסוד לימוד תורה עולה להצבעה | חוק הצהרתי שלא יסדיר את מעמד לומדי התורה

הקואליציה מעריכה כי נתניהו ישיג רוב לחקיקת החוק • בסיעות החרדיות מודים: הנוסח החדש הפך את החוק להצהרתי בלבד | המשנה ליועמ"שית הבהירה: אין בחוק כדי לשנות מהמצב הקיים (חדשות חרדים)

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נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

חוק יסוד: לימוד תורה צפוי לעלות היום (רביעי) להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, לאחר שאושר אתמול בוועדת הכנסת בתום דיון סוער.

בקואליציה מעריכים כי ראש הממשלה ישיג את הרוב הנדרש לחקיקת החוק, והוא צפוי להתקדם בשבוע הבא לקריאה שנייה ושלישית.

עם זאת, בסיעות החרדיות מודים בגלוי כי הנוסח החדש של החוק הפך אותו למעשה לחוק הצהרתי בלבד, ללא יכולת ממשית להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

המשנה ליועמ"שית אביטל סומפולינסקי הבהירה במהלך הדיונים על נוסח החוק כי "חוק היסוד אינו מדבר על עולם הישיבות, או על המגזר החרדי".

על פי דבריה, "בניסוחו הנוכחי אינו מכוון כלל למי שמכונה 'תורתו אומנותו' – כלומר מי שלומד תורה בישיבה באופן מתמשך כדרך חיים – ההתייחסות הזו הוסרה מחוק היסוד". סומפולינסקי הוסיפה כי "נותרה רק התייחסות עמומה וכללית ללימוד תורה כערך חשוב אשר יש לאזן מול ערכי יסוד אחרים, שאיננו יודעים מהם".

בסיום דבריה הדגישה המשנה ליועמ"שית: "אין כל חידוש בחוק היסוד, וממילא אין בו כדי לשנות מהמצב הקיים או להועיל או לשנות את הדיון הציבורי בשאלת הגיוס לצבא של בחורי הישיבות". הערכה זו מהדהדת את החששות בעולם התורה כי החוק, בנוסחו הנוכחי, לא יספק את ההגנה המשפטית הנדרשת לתלמידי הישיבות.

נוסח הצעת החוק, לאחר הערות ועדת שרים לענייני חקיקה, מבקש לקבוע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. במוקד הדיון בוועדת הכנסת עמדה השאלה האם ההצעה אכן מגדירה ערך יסוד חוקתי ברור ומה השלכותיה האפשריות על המערכת המשפטית.

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5
כל יהודי ידע שהציונים לא יעבירו משהו שיסנדל את עצמם למעט העוצמים עיניהן לרווחה
ערבוביא
4
חוק הצהרתי שאין לו שום משמעות. עובר רק בקריאה ראשונה ולכאורה לא יעבור בשניה ושלישית. ואז להמשיך לשתף פעולה עם ביבי שצחק עלינו לכאורה כל הקדנציה עם חוק הגיוס. דרעי לך הביתה !!!!!
שמואל
בקיצור בדיחה. ביבי והחכי"ם החרדים ימשיכו לשבת על כיסא העור ולהתרווח. והשיירה תמשיך במסע...
המעוררים
3
דרעי לא נשלחת על ידי מרן הרב עובדיה זצל לשבת בקבינט ביטחוני, נשלחת לשמור על התורה ולומדיה. מבחינתנו ש"ס נכשלה. וביבי צריך לרדת מראשות הממשלה שילך ינוח בקסריה.
ימימה
2
ילדים מתים בלבנון ויזה ובזה אתה מתעסקים. אחרי זה אתם מאשימים ולא מבינים למה כועסים עליכם....
ניר
1
רוב רגיל לא מספיק לחוק יסוד לחוק יסוד דרוש רוב מיוחד של 61 החל מקריאה ראשונה. שלא יעבדו עלינו עם רוב רביל
לחוק יסוד דרוש רוב מיוחד של 61

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