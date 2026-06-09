אושר בוועדת הכספים: חוק המעונות עובר לקריאה ראשונה במליאה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (שלישי) את חוק המעונות לקריאה ראשונה, בצעד שנועד לאפשר את המשך סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס לצה"ל. הצעת החוק תובא כבר מחר לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה לצורך המשך הליך החקיקה.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, יוזם החוק, הבהיר את העיקרון המנחה: "אנחנו דואגים לכך שנשים יוכלו לצאת לעבוד ולהתפרנס בכבוד". לדבריו, החוק מבטיח שמירה על האישה העובדת ועידוד יציאתה לשוק העבודה.

הצעת החוק, שיזם גפני ביחד עם קבוצת חברי כנסת, מבקשת לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד. כזכור, החוק אושר בשבוע שעבר בקריאה טרומית ב-44 קולות מול 37 מתנגדים. אך גם במידה והחוק יעבור בקריאה שניה ושלישית, מה שנראה כרגע תלוש מהמציאות, לכאורה הוא לא צפוי להעביר את הסף של בג"ץ.

התנגדות חריפה מהיועמ"שית

הדיון בוועדת הכספים התנהל על רקע התנגדות נחרצת של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון. במהלך הדיון, התפרץ ח"כ ינון אזולאי, יו"ר סיעת ש"ס, בחריפות נגד לימון: "אל תחלק לי ציונים. אתה קורא לי פופוליסט? תתבייש לך!"

המתיחות הגיעה לשיאה כאשר אזולאי האשים את לימון בהפעלת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מאחורי הקלעים. "אתה יו"ר האופוזיציה בפועל, אתה והשפוטה שלך גלי בהרב מיארה, אתה מפעיל אותה", טען יו"ר הסיעה. "העמוד שדרה שלך - הוא עמוד של שנאה. אין לך שום דבר אחר. תתבייש".