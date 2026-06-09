כיכר השבת
צעד חשוב, אך פופוליסטי?

אושר בוועדת הכספים: חוק המעונות עובר לקריאה ראשונה במליאה

ועדת הכספים אישרה לפני זמן קצר את חוק המעונות לקריאה ראשונה • גפני היה מרוצה ומסר: 'דואגים שנשים יוכלו לצאת לעבוד בכבוד' | החוק יובא מחר למליאה, אך האם באמת הוא יעבור? (חדשות חרדים)

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חבר הכנסת משה גפני (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (שלישי) את חוק המעונות לקריאה ראשונה, בצעד שנועד לאפשר את המשך סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס לצה"ל. הצעת החוק תובא כבר מחר לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה לצורך המשך הליך החקיקה.

ח"כ משה גפני, יוזם החוק, הבהיר את העיקרון המנחה: "אנחנו דואגים לכך שנשים יוכלו לצאת לעבוד ולהתפרנס בכבוד". לדבריו, החוק מבטיח שמירה על האישה העובדת ועידוד יציאתה לשוק העבודה.

הצעת החוק, שיזם גפני ביחד עם קבוצת חברי כנסת, מבקשת לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד. כזכור, החוק אושר בשבוע שעבר בקריאה טרומית ב-44 קולות מול 37 מתנגדים. אך גם במידה והחוק יעבור בקריאה שניה ושלישית, מה שנראה כרגע תלוש מהמציאות, לכאורה הוא לא צפוי להעביר את הסף של בג"ץ.

התנגדות חריפה מהיועמ"שית

הדיון בוועדת הכספים התנהל על רקע התנגדות נחרצת של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון. במהלך הדיון, התפרץ ח"כ ינון אזולאי, יו"ר סיעת ש"ס, בחריפות נגד לימון: "אל תחלק לי ציונים. אתה קורא לי פופוליסט? תתבייש לך!"

המתיחות הגיעה לשיאה כאשר אזולאי האשים את לימון בהפעלת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מאחורי הקלעים. "אתה יו"ר האופוזיציה בפועל, אתה והשפוטה שלך גלי בהרב מיארה, אתה מפעיל אותה", טען יו"ר הסיעה. "העמוד שדרה שלך - הוא עמוד של שנאה. אין לך שום דבר אחר. תתבייש".

אזולאי מתפוצץ בוועדה
אזולאי מתפוצץ בוועדה| צילום: צילום: ערוץ כנסת

גם גפני עצמו נכנס לדיון בוועדת הכספים והטיח לעבר לימון: "עברת להתנגד לנשים חרדיות עובדות? אנטישמיות!", ובוועדה פרצה מהומה כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה תקפו את הדברים.

סערה נוספת בוועדת הכנסת

במקביל לדיון בוועדת הכספים, התרחשה סערה בוועדת הכנסת שעסקה בבקשת ח"כ טלי גוטליב להעניק לה חסינות. במהלך הדיון, התפרצו חברי כנסת מש"ס לעבר היועצת המשפטית ודרשו ממנה להפסיק "לרדוף את עולם התורה".

ח"כ יוסי טייב הטיח ביועצת: "במי היא פגעה? במי? בילדים חרדים", וח"כ משה אבוטבול הוסיף: "היועמ"שת המטורללת רודפת את עולם התורה, היא רודפת את עולם התורה! זה לא יעבור בשתיקה, היא רודפת אחרי תינוקות, היא רודפת אחרי בחורי ישיבות, היא מבעירה את כל המדינה".

בהרב-מיארה (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

בשלב זה, היועצת שלא הגיבה למתקפה נגדה, קמה ועזבה את אולם הוועדה. היא חזרה רק לאחר שהרוחות בוועדה נרגעו.

משה גפניגיוס חרדיםחוק הגיוסועדת הכספיםגלי בהרב-מיארהחוק המעונות

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2
די...יועמשית שרי לא תעביר
נונו
1
נפגש אחרי הקריאה השלישית - החכ"ים התעוררו, סתם עושים רוח
חיים

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