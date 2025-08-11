אריה דרעי ( צילום: כיכר השבת )

בסביבת יו"ר ש"ס חה"כ אריה דרעי, זעמו על הההתנפלות המתוקשרת נגדו והוצאת דברים מהקשרם כאילו הוא מעודד השתמטות מהצבא, תוך כדי ניצול ציני של המצב והשתתפות בדיוני והכרעות הקבינט הביטחוני.

הדברים מהדהדים יותר בתקופה רגישה, שבה משבר חוק הגוס החרדי טרם הגיע לפתרונו והרחוב הישראלי מלא וגדוש בעוינות לתלמידי עולם התורה החרדי. מוקדם יותר היום, משרתי מילואים דרשו להוציא את דרעי מהקבינט וקראו לראש הממשלה בנימין להדיח אותו מחברותו. בערוץ I24 הובא תיעוד של אריה דרעי, שהשתתף בשבוע שעבר בשיחה סגורה עם תלמידי ישיבת "שער המלך" בבני ברק ובמהלכה התייחס לנושא גיוס החרדים לצה"ל – והעביר מסר חד וברור נגד הגיוס, גם על רקע המלחמה הנוכחית. משפחה חרדית שנכנסה לנחל הפופולרי שנסגר - חולצה בשלום ונקנסה בני סולומון | 15:50 לפי הדיווח, דרעי אמר לתלמידים: "שחלילה לא יעלה על דעת של אף אחד מכאן – אולי בשעה כזו, שעם ישראל נמצא במצב של מלחמה, תהיה מחשבה שאולי צריך לעשות משהו אחר. אולי צריך לתרום חלילה וחס. משתמטים? לא נושאים בעול? – מי שנושא בעול זה אתם, לומדי התורה." הדברים נאמרו בזמן שדרעי עצמו משמש כחבר הקבינט המצומצם, ושותף לדיונים ביטחוניים רגישים הנוגעים לניהול המערכה. האמירה עוררה ביקורת חריפה מצד גורמים שונים, שטענו כי מדובר במסר בעייתי בשעה שבה הצבא מגייס כוחות למערכה.

פרסום הכתבה שעורר סערה ( צילום: צילום מסך ערוץ I24 )

מסביבת דרעי עצמו נמסר היום, כי מדובר בעלילת כזב. לדבריהם, "דרעי מעולם לא קרא להשתמטות או לאי־שירות. הוא נשא דברי חיזוק בפני תלמידי ישיבה קטנה בירושלים, בני 15–16, והדגיש כי לימוד התורה הוא יסוד קיומו הרוחני והביטחוני של עם ישראל"

עוד הודגש: "כחבר קבינט מדיני־ביטחוני ותיק, דרעי פועל לילות כימים למען ביטחון ישראל ושמירת חיי חיילי צה״ל. ש״ס צועדת לאורו של מרן רבנו עובדיה יוסף זיע״א, שזעק בתקיפות נגד כל פגיעה בלומדי התורה ומאידך העריך מאוד את חיילי צה״ל המוסרים נפשם למען העם – ותמיד ברך אותם בחום".