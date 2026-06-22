כיכר השבת
החלטה חריגה

ההנחיה החדשה שתמנע מעצרים של בחורי ישיבות ביום הבחירות

מנכ"ל ועדת הבחירות הבהיר לנציגי המפלגות: לא יבוצעו מעצרי בוחרים ביום ההצבעה | ההחלטה נועדה למנוע מצב שבו חרדים יימנעו מהקלפיות מחשש למעצר | צעד חסר תקדים להבטחת זכות ההצבעה (חדשות חרדים)

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הפגנות הפלג הירושלמי נגד גזירות הגיוס (צילום: רונן שטלצר)

ועדת הבחירות המרכזית תפעל למנוע מעצרים של עריקים מהמגזר החרדי במהלך יום הבחירות הקרוב. כך חשף הערב (שני) כתב Ynet אמיר אטינגר.

לפי הדיווח, מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית הבהיר היום במהלך פגישה רשמית עם נציגי המפלגות השונות החברות בוועדה, כי לא יבוצעו מעצרי בוחרים ביום הבחירות עצמו.

ההבהרה ניתנה לצדו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, וההערכה היא כי ההנחיה ניתנה על דעתו ובאישורו המלא.

הצעד מגיע מתוך רצון למנוע סיטואציה שבה אזרחים חרדים, החוששים מ בשל מעמדם הצבאי, יימנעו מלהגיע לממש את זכותהם הדמוקרטית ולא יתייצבו בקלפיות ברחבי הארץ. המהלך נועד להסיר את החשש הציבורי ולאפשר יום בחירות תקין ושוויוני לכלל המגזרים.

רקע: החשש ממעצרים בימי בחירות

רקע דברים אלו מגיע בתקופה מתוחה במיוחד סביב ומעמדם של אלפי בחורי ישיבות ואברכים שהוגדרו כעריקים. בציבור החרדי עלה לא פעם החשש כי ימי בחירות, המאופיינים בריכוז גבוה של קהל ובנוכחות משטרתית מוגברת סביב הריכוזים החרדיים והקלפיות, עלולים להפוך לכר פורה למעצרים אקראיים של עריקים המזוהים במערכות המשטרתיות.

החלטת ועדת הבחירות המרכזית, אם אכן תתממש כך, למעשה מציבה את ערך מימוש זכות ההצבעה הדמוקרטית כערך עליון ביום זה, ומנטרלת את האפשרות שרשויות האכיפה ינצלו את הגעת הבוחרים לקלפי לצורך ביצוע מעצרים פליליים או צבאיים.

יצוין כי בשבועות האחרונים התגברו המחאות והמתיחות סביב מעצרי בחורי הישיבות, כאשר הסיעות החרדיות מתמודדות עם תסכול עמוק מכישלון החקיקה שנועדה להגן על לומדי התורה. רק לפני מספר ימים התברר כי ראש הממשלה נתניהו לא יקדם את חוק המעונות ואת יתר החוקים החרדיים, דבר שהוביל לתסכול רב בקרב נציגי המגזר.

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10
נראה שדווקא הבחורי ישיבות ישמחו אם היה איום של מעצר.זה סיבה גדולה להם להחזיר לחכים ולא להצביע תאכלו את מה שבישלתם
משה
9
יום הבחירות הוא יום גורלי לעולם התורה, ולא ייתכן שייקחו מאיתנו את האפשרות להשפיע בגלל רדיפת העריקים. יש עת לכל דבר
שמעון
8
ברוך ה', לפחות יום אחד בשנה אפשר ללכת ברחוב בלי להסתכל אחורה כל דקה. הבחורים שלנו ילכו להצביע כמו גדולים ויחזרו לישיבה לעמול בתורה בשקט, בלי מלחמות מיותרות
עמר
7
תודה רבה באמת
אבי
6
ב30 לחודש בחירות למבקר של ועדת הבחירות נראה הפעם איזה שמאלן יביאו
ועדת. השמאל
5
אפשר לטוס ביום הבחירות?
מבין
4
ההנחיה הזו נותנת שקט זמני, אבל הכוח האמיתי שלנו זה האחדות של חכמי התורה. הגיע הזמן שההנהגה תפתח את הדלתות מחדש ותחזיר את כל הרבנים שפרשו בשנים האחרונות. בלי אחדות רוחנית של כל הרבנים הספרדים, שום פלסטר משפטי לא יחזיק מעמד
אבי
3
חרדים ימנעו מהצבעה כאות מחאה זה כבר מוסכם בהרבה קהילות !!!
יון
2
השאלה אם אפשר לסמוך עליהם כמו שסמכו על המפכל
שריבר
1
ממילא אין למי להצביע.
אני

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