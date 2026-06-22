כיכר השבת
חוק יסוד לימוד תורה לאן?

גפני זועם על נתניהו: "שבעתי מהבטחות שקריות - לא אתבזה יותר"

יו"ר דגל התורה הודיע בוועדת הכנסת כי לא יקדם את חוק יסוד לימוד תורה ללא התחייבות ברורה • "שיקרו לי בקדנציה הזאת, אינני מתכוון להתבזות פעם נוספת" | רקע: נתניהו קבר את חוק המעונות והסיעות החרדיות בתסכול (חדשות חרדים)

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חבר הכנסת משה גפני (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ הודיע היום (רביעי) בוועדת הכנסת כי לא יקדם את חוק יסוד לימוד תורה ללא התחייבות ברורה מהקואליציה לאשרו.

דבריו של גפני הגיעו על רקע תסכול עמוק מהתנהלות ראש הממשלה , שקבר בשבוע שעבר את חוק המעונות ולא קידם את יתר החקיקה החרדית.

"אני שבע מהבטחות בקדנציה הזאת, שיקרו לי", הצהיר גפני בדברים חריפים במיוחד. "לכן, אם הוועדה תאשר את העברת החוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת, אבקש לדעת כיוזם הצעת החוק, עוד בטרם תחילת הדיונים - האם בכוונתכם לקדם ולאשר אותו".

גפני הבהיר: "אני מודיע לכם באופן חד משמעי: אינני מתכוון להתבזות פעם נוספת. שבעתי מהבטחות שלא מומשו".

כאמור, דבריו הנוקבים של גפני מגיעים בעקבות הודעתו של ראש הממשלה בשבוע שעבר כי חוק המעונות לא יעבור בקדנציה הנוכחית. נתניהו הבהיר לבכירים בסיעות החרדיות כי אין לו רוב בקואליציה להעברת החוק, כאשר חברי כנסת מתוך הליכוד והקואליציה מתכוונים להצביע נגדו.

החוק, שנועד לחדש את סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס, היה בראש סדר העדיפויות של הסיעות החרדיות. קבורתו עוררה סערה בקרב חברי הכנסת החרדים, שהצהירו בעבר כי החוק יעבור בקדנציה הנוכחית.

רה״מ נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

חוק יסוד לימוד תורה, שעבר בקריאה טרומית, נועד לעגן את ערך לימוד התורה בחוק יסוד. בנאום מרגש במליאת הכנסת, פרש גפני את ההיסטוריה של לימוד התורה בעם ישראל והסביר מדוע יש לעגן את הערך הזה בחוק יסוד.

"לאחר חורבן אירופה לקחה על עצמה מדינת ישראל לקומם מעפר את לימוד התורה", אמר גפני אז. "מוצע לעגן כראוי בחוק יסוד את הערך הגדול בלימוד תורה. אנחנו גדלנו על מה שהיה בהיסטוריה של העם היהודי".

החוק עבר בקריאה טרומית בהצבעה של 56 חברי כנסת בעד מול 43 נגד. יו"ר ש"ס הגיב אז: "אישורו בקריאה טרומית של חוק יסוד לימוד התורה הוא צעד היסטורי בדרך להכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה הקדושה".

התסכול בסיעות החרדיות הגיע לשיא בסוף השבוע, כאשר התברר כי נתניהו מתכנן לפזר את הכנסת ללא העברת אף אחד מהחוקים שדרשו החרדים. בכירים בש"ס וביהדות התורה הביעו תסכול עמוק, כשחלקם אף הודו בגלוי: "נכשלנו בהכל".

"אין לנו כבר במה לאיים עליו", אמר בכיר חרדי בתסכול רב. "מהרגע שיהדות התורה הסכימה לבחירות ב-20 באוקטובר כפי שנתניהו דרש - לא נותר לנו במה לאיים. נשארנו בלי כלום, וכעת הוא זה שבכלל בוחר מתי לפזר את הכנסת".

בכיר נוסף הביע תסכול עמוק: "נכשלנו בהכל, אין לנו מה להציג לבוחרים שלנו. אפילו בניסיון האחרון נכשלנו - עם מה נבוא לבחירות? נתניהו שיחק בנו ושיחק בנו, והלכנו אחריו כעיזה עיוורת".

בסיעות החרדיות הבהירו ביממה האחרונה לבכירי הקואליציה כי לא יאפשרו לחוק התקשורת של השר שלמה קרעי לעבור כל עוד החוקים החשובים לציבור החרדי לא יאושרו. "כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים לא יעברו, אף חוק לא יעבור", הבהירו בש"ס.

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3
את הבזיונות כבר קיבלו שם, ובמנה כפולה ומכופלת. הכנסת הבאה תהיה אתגר יותר קשה, לא פחות, אבל לפחות בזיונות לא יהיו כי את ביבי הוא מחרים, ובנט או איזנקוט לא יתנו לו יותר ממה שביבי נתן
ההוא גברא
2
ואני אומר לגפני אני שבע מהבטחות בקדנציה הזאת, שיקרו לי
מאיר
1
גפני צודק, יהדות התורה נכשלה בכל, אי"ה בבחירות הקרובות להחליף את כולם ללא יוצא מהכלל, רוצים נציגים חדשים שידאגו לציבור במקום למקורבים.
ביתרי

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