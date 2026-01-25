למרות שהדיונים סביב חוק הגיוס עדיין נמשכים והנציגים החרדים התחייבו מעל כל במה, כי לא יתמכו בתקציב, עד שיוסדר מעמד בני הישיבות, הם צפויים לתמוך מחר (שני) בתקציב.

על פי הדיווח בכאן חדשות, מפי גורמים בכירים בקואליציה, הנציגים החרדים יתמכו מחר בחוק התקציב שיעלה לקריאה ראשונה במליאה.

הנציגים כזכור, גם גפני וגם דרעי פרשו מהקואליציה עד להעברת חוק גיוס שיסדיר את מעמד בני הישיבות ואף הם התחייבו מעל לכל במה, כי לא יתמכו בתקציב המדינה, עד שיעבור חוק גיוס, יוזכר כי במידה והתקציב לא עובר - הממשלה נופלת ובכך שהחרדים תומכים בתקציב, הם הלכה למעשה נותנים נשימה ארוכה להמשך קיומה של הממשלה.

יצוין, כי התקציב אמור לעבור מחר בקריאה ראשונה והדיונים על חוק הגיוס אמורים להתחדש ביום שלישי השבוע.

במסגרת הדיונים בוועדת חוץ וביטחון, ידונו על השינויים בחוק, שינויים אותם דורשת היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד מירי פרנקל שור. בשלב זה עוד לא ברור אלו שינויים יתקבלו לבסוף.

במידה והשינויים יהיו על דעתה של יועמ"שית הוועדה החוק צפוי לעלות למליאה לקריאה שניה ושלישית, ויש ארבעה חברי כנסת לפחות שהודיעו שיתנגדו - בהם: יולי אדלשטיין, שרן השכל, אופיר סופר ודן אילוז, כמו כן טרם ברור איך יצביעו חברי הכנסת של אגודת ישראל.