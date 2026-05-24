דרמה בירושלים: חרדי בן 61 התמוטט בגינה ציבורית ופונה במצב אנוש

כוחות ההצלה הוזעקו לרחוב חנוך מנדל גרוסברג בעקבות דיווח על גבר שאיבד הכרה • צוותי מד"א וצוות הצלה ביצעו פעולות החייאה מתקדמות במקום | פונה לשערי צדק תוך כדי החייאה (חרדים)

זירת האסון בירושלים (צילום: איחוד הצלה)

כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר (ראשון) לרחוב חנוך מנדל גרוסברג בשכונת גוש 80 ב, בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט באופן פתאומי בגינה ציבורית. הגבר, בן 61, נמצא במצב קריטי ללא דופק וללא נשימה.

על פי הדיווחים שהתקבלו, הגבר שהה בגינה הציבורית כאשר לפתע איבד את הכרתו והתמוטט. עוברי אורח שהבחינו באירוע הזעיקו מיד את כוחות ההצלה למקום.

מאיחוד הצלה נמסר: "בן 61 איבד את ההכרה בגן שעשועים ברחוב חנוך מנדל גרוסברג בירושלים. רופא וחובשים של איחוד הצלה ביצעו בו החייאה. מצבו אנוש. הנסיבות בבדיקה".

פראמדיק נפתלי סופר והחובש יוסף יצחק הרפז מ'צוות הצלה' שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "כשהגענו למקום הכווינו אותנו לגינה ציבורית, שם מצאנו גבר בן 61 מוטל מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי עוברי אורח התמוטט באופן פתאומי".

הצוותים פתחו מיד בפעולות החייאה מתקדמות בזירה. "יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות מתן שוקים חשמליים מהמוניטור שברשותנו, עיסויי לב והנשמות", הוסיפו אנשי ההצלה.

הגבר פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב אנוש לבית החולים שערי צדק בירושלים, תוך המשך פעולות החייאה לאורך כל הדרך. בבית החולים ממשיכים צוותי הרפואה במאמצים להציל את חייו.

מצבו כאמור מוגדר אנוש ובבית החולים מנסים לייצב את מצבו.

