כיכר השבת
"בקושי מגרדת את אחוז החסימה"

ח"כ מאיר פרוש במתקפה חריפה נגד סמוטריץ': "ה'מזרחי' זה הכי גרוע" | צפו

יו"ר שלומי אמונים תקף את הציונות הדתית על התנגדותה לחוקי הגיוס • "הם לא מבינים שהשמאל יעבור אליהם" | דברים חריפים בריאיון באולפן (חרדים)

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המתקפה של פרוש באולפן 'כיכר'
המתקפה של פרוש באולפן 'כיכר'

יו"ר תנועת 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש יצא אמש (רביעי) במתקפה חריפה נגד מפלגת 'הציונות הדתית', על רקע התנגדותה לחלקים מהחוקים שנועדו להגן על לומדי התורה. בריאיון באולפן 'כיכ' לא חסך פרוש בביקורת על חברי הכנסת של המפלגה הדתית לאומית.

"אפשר לחשוב שאצלהם הכל בסדר, אפשר לחשוב ששם משרתים 32 חודשים וכל הבנות משרתות", אמר פרוש בחריפות. "הם לא מבינים שהשמאל הזה יסיימו איתנו - הם יעברו אליהם. הבושה של 'הציונות הדתית', זו מפלגה שבקושי מגרדת את אחוז החסימה, היא מנסה לומר דעות לביבי ולאחרים".

"המזרחי זה הכי גרוע"

ח"כ פרוש הזכיר את עמדתו ההיסטורית של הרב מבריסק כלפי החזית הדתית: "אנחנו כולנו יודעים מי הם, אנחנו מכירים את הסיפור הזה 60 שנה. הרב מבריסק לא נתן ללכת עם החזית הדתית כי הוא אמר 'המזרחי זה הכי גרוע', אלה יגידו לך 'אנחנו איתך' ובסוף פוגעים בך".

יו"ר שלומי אמונים המשיך בביקורת חריפה: "אתה רואה את זה, מה מפריע להם? אנחנו פוגעים במישהו מהתיישבות? להם כואב שנקבל לאימהות שלנו מעונות, בכל צעד הם פוגעים בנו, מפלגה שבקושי מגרדת את אחוז החסימה".

גיוס חרדיםבצלאל סמוטריץ'מאיר פרושהציונות הדתית

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5
פוגעים בזה שלא מגייסים את אלה שלא לומדים. בציבור החרדי הצבא הינו ווטו. כאן הבעיה. כל חברה יש לה את הבעיות שלה. גם החרדים לא מושלמים
אמא לחייל
4
ההפלייה הליטאית יותר קשה מהמזרחי.
יוני
3
הציבור הדתי לאומי הוא האליטה החדשה, תפנימו. נגמרו הימים שחסינו תחת הסינר השחור שלכם, נגמרו ימי ההתנשאות עלינו. אנחנו לא נופלים מכם בכלום, ואפילו בהרבה מאד תחומים טובים מכם. יש לנו ישיבות מפוארות ותלמידי חכמים ואברכים שמשלבים ספרא וסייפא. לאיזה חלקים בחוק התנגדנו? להשוות את חיילי צה"ל בתנאים לבחורי י
אודי
זה בא מנחיתות? אתה רב עם עצמך
אה הבנו
2
סמוטריץ. ובן גביר שיושבים בקולות החרדים שהכניסו אותם לכנסת פועלים כל הזמן נגד החרדים, רודפים את עולם התורה הם בעד גיוס חרדים לא שותפים ולא על מלא
מה שנכון נכון
1
סמוטריץ שכח מה קרה לפני ההתנתקות המפדל קיצץ לחרדים תקציבי ישיבות וכו' ואחר כך המפדל פרשו בהיתנתקות והחרדים נכנסו קיבלו תקציבים והכיפות הסרוגות בכו אנשים אחים אנחנו שוב פעם סמוטריץ תוקע סכין בליבם וכיסם של לומדי תורה שלא יבכה אם ישאר בחוץ לממשלה שלא תרצה את הקיצוניים ומשחיים כמו סמוטריץ כל כלב בא י
משה שדה
החרדים שחכו איך זלזלו ברבני הדתל עד שהיו צריכים אותם מול לפיד ב2013
שי

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