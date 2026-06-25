יו"ר תנועת 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש יצא אמש (רביעי) במתקפה חריפה נגד מפלגת 'הציונות הדתית', על רקע התנגדותה לחלקים מהחוקים שנועדו להגן על לומדי התורה. בריאיון באולפן 'כיכ' לא חסך פרוש בביקורת על חברי הכנסת של המפלגה הדתית לאומית.

"אפשר לחשוב שאצלהם הכל בסדר, אפשר לחשוב ששם משרתים 32 חודשים וכל הבנות משרתות", אמר פרוש בחריפות. "הם לא מבינים שהשמאל הזה יסיימו איתנו - הם יעברו אליהם. הבושה של 'הציונות הדתית', זו מפלגה שבקושי מגרדת את אחוז החסימה, היא מנסה לומר דעות לביבי ולאחרים".

"המזרחי זה הכי גרוע"

ח"כ פרוש הזכיר את עמדתו ההיסטורית של הרב מבריסק כלפי החזית הדתית: "אנחנו כולנו יודעים מי הם, אנחנו מכירים את הסיפור הזה 60 שנה. הרב מבריסק לא נתן ללכת עם החזית הדתית כי הוא אמר 'המזרחי זה הכי גרוע', אלה יגידו לך 'אנחנו איתך' ובסוף פוגעים בך".

יו"ר שלומי אמונים המשיך בביקורת חריפה: "אתה רואה את זה, מה מפריע להם? אנחנו פוגעים במישהו מהתיישבות? להם כואב שנקבל לאימהות שלנו מעונות, בכל צעד הם פוגעים בנו, מפלגה שבקושי מגרדת את אחוז החסימה".