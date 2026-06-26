מאבק חובק עולם: גופת הרב עקיבא ראנד ז"ל שוחררה ללא נתיחה

אחר יומיים של פעילות אינטנסיבית במולדובה, הושלמו הליכי שחרור גופתו של הרב עקיבא ראנד ז"ל, תושב ירושלים כבן 30 שנהרג ביום רביעי בתאונת דרכים קטלנית בקישינב, בירת מולדובה. הגופה תובא לקבורה בישראל בשבוע הבא.

מתנדבי היחידה הבינלאומית של זק"א פעלו בזירת התאונה לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים, להבאתם לקבר ישראל בכבוד הראוי. מיד עם קבלת הדיווח הובילו משרד החוץ, שגרירות ישראל במולדובה והיחידה הבינלאומית של זק"א את הטיפול באירוע, ליוו את בני המשפחה בשעתם הקשה ופעלו להבאת המנוח לקבר ישראל.

מאבק מול הרשויות המקומיות

במקביל, ניהלה היחידה הבינלאומית של זק"א מאבק מול הרשויות המקומיות ומערכת המשפט במולדובה. למרות דרישת הרשויות לבצע נתיחה, הצליחה זק"א להביא לשחרור גופתו של המנוח ללא נתיחה ולהעברתה לקבורה בישראל.

נחמן דיקשטיין, מפקד זק"א אירופה, מסר: "המאמצים שנמשכו כמעט יומיים הסתיימו בסייעתא דשמיא בהצלחה. אני מבקש להודות למשרד החוץ, לשגרירות ישראל במולדובה, לשליח חב"ד במולדובה הרב מנדי אקסל, ולכלל הגורמים בארץ ובמולדובה שפעלו במסירות סביב השעון עד להשלמת המשימה. בזכות שיתוף הפעולה הצלחנו לשמור על כבודו של עקיבא ז"ל, למנוע את נתיחת גופתו ולהביאו לקבר ישראל."

שיתוף פעולה בינלאומי

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, הוסיף: "אני מבקש להודות למפקד זק"א אירופה נחמן דיקשטיין על ניהול הטיפול המקצועי והמסור, למחלקה המשפטית של זק"א ולרכז המחלקה מיכאל גוטווין, ליוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א מרחב לכיש, למתנדבי היחידה הבינלאומית של זק"א, ולכלל השותפים בארץ ובעולם."

וינגרטן הוסיף תודה מיוחדת לעסקנים מארצות הברית שפעלו מול גורמי הממשל האמריקניים: הרב משה דוד נידרמן מארגון UJO בוויליאמסבורג, הרב משה מרגרעטן מארגון צדק וצבי גלוק מארגון עמודים, אשר תרמו רבות להשלמת המשימה. "בזכות שיתוף הפעולה של כולם הושלמו כלל ההליכים, שוחררה גופתו של עקיבא ז"ל ללא נתיחה, והוא יובא לקבורה בישראל בכבוד הראוי," סיכם.