כיכר השבת
ישתמשו בנשק יום הדין

הפעם זה אמיתי? | כך החרדים מתכוונים להעניש את נתניהו; "הוא מתואם עם אדלשטיין - אז שישלם"

הגיעו לקצה גבול היכולת? הנציגים החרדים מתוסכלים וזועמים על ראש הממשלה, וזאת בשל העובדה שעד עכשיו, הם לא קיבלו אפילו טיוטת חוק גיוס - למרות ההתחייבות המפורשות שניתנו להם | במפלגות החרדיות שוקלים להשתמש בנשק יום הדין ובפניהם עומדות שלוש אופציות | כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)

44תגובות
(צילום: יונתן זינדל, חיים גולדברג ואורן בן חקון פלאש 90)

חוק גיוס כנראה כבר לא יהיה תחת ממשלת הנוכחית, אך הציבור החרדי שנהר אחריו במשך שלוש שנים, מתכוון לתת לו הפעם עונש משמעותי וזאת בשל חוסר הגיבוי והחשש כי הוא מתואם עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ יולי אדלשטיין.

הצעת החדשה הייתה אמורה להגיע השבוע לידי הנציגים החרדים, כפי שקיבלו התחייבות מהממשלה ומח"כ אדלשטיין, החרדים התפשרו והסכימו לקבל רק את הטיוטה, אך גם היא בוששה מלבוא וכעת הם נותרו כמו שאומרים ברחוב - עם הלשון בחוץ.

אמנם האקדח החרדי ריק מכדורים כבר תקופה ארוכה, לאחר שלא עמדו בשום איום, אך הפעם אולי מדובר באיום אמיתי, כי אין כבר מה להפסיד והרצון להראות שהציבור החרדי לא ילך כ"צאן לטבח" אחרי נתניהו, הוא גדול יותר.

על פי המידע הבלעדי שהגיע לידי 'כיכר השבת', גם בש"ס וגם ביהדות התורה החליטו שהגיע הזמן לממש את האיומים ואפילו להפיל כבר עכשיו את נתניהו.

על פי בדיקת 'כיכר השבת', קיימות שלוש אפשרויות שעומדות לפעולה פוליטית ברת משמעות, בה הם יוכלו "להעניש" את נתניהו.

האופציה הראשונה היא הפשוטה ביותר - והיא לפרוש מהממשלה בשבוע הבא ובכך הממשלה נופלת ונלך לבחירות בחורף הקרוב.

האפשרות השנייה, והלא כל כך מעשית, היא פיזור הכנסת - הבעיה פה שמכיוון שההצעה הקודמת נפלה בערב מלחמת עם כלביא, אז אומרים להמתין חצי שנה, אלא אם כן, המצב מוגדר ככזה שחלו שינוי נסיבות ועל זה החרדים בונים.

האופציה האחרונה היא פשוט להצביע על הצעת אי-אמון קונסטרקטיבית, ואז החרדים יסגרו עם אחד מראשי מפלגות האופוזיציה שיעמוד בראשות הממשלה.

ומדוע החרדים החליטו לשבור את הכלים? על פי גורמים חרדים בכירים משתי הסיעות החרדיות, הם חושדים שנתניהו מתואם עם יולי אדלשטיין.

אותם גורמים אומרים ל'כיכר השבת': "לא רק שנתניהו לא נתן לנו גיבוי, אלא נכון לעכשיו, במידה והוא רוצה שיעבור חוק גיוס, הוא היחיד שיכול לעשות את זה, אבל כנראה שהחרדים פחות חשובים לו והוא לא סופר אותנו, ברגע שהוא יבין שגם אנחנו יודעים לפעול נגדו, אולי אולי הוא יתנהל אחרת".

גורם חרדי אחר אומר: "הוא מתואם על מלא עם אדלשטיין - גם בדחיית הזמן וגם בדחיית החקיקה, הפחד שלנו הוא לפרק את הגוש, אבל כרגע אנחנו לא רואים אופציות אחרות, הוא פשוט עושה מאיתנו צחוק ואנחנו חייבים להגיב - ובחריפות, במיוחד שעל כף המאזנים מוטלת האפשרות שיתחילו לעצור בחורי ישיבות בסיטונאות, אז אמנם יש לנו נאמנות לגוש, אבל הנאמנות הגדולה יותר היא לעולם התורה".

אל למען ההגינות ראוי להדגיש, כי כבר שבענו מהאיומים החרדים הרבים על הפלת הממשלה, ובסוף הם מתקפלים, אך הפעם זה נראה שיש סיכוי שהם ישתמשו בנשק יום הדין - וימליכו את גנץ לראש הממשלה.

בנימין נתניהוחוק הגיוסיולי אדלשטייןגזירת הגיוסמשבר הגיוס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

43
תפסיקו לזרוע רעל בציבור איפה האהבת חינם!!! למה ניראה לכם שביבי נגדכם!!! תפסיקו אף אחד לא יגע בלומדי התורה לא לדאוג יש בורא לעולם
יוסף
42
תצאו מהקואליציה הזו, ביבי מפרק אותנו כחרדים,
מצביע ש"ס
41
אני כל כך מבולבלת אני לא מבינה מה קורה בממשלה הזאתי הכל זה במכתב הכל לא יסודי הכל רעוע
פוקסי
40
למה דוחפים כל כך לחוק, הרי בין כך לא יסכימו בסוף לחוק
צבי
39
תיפרשו מהממשלה עוד היום מספיק רק לאיים תיפרשו עכשיו והממשל נופלת הא רק שכחתי אתם ממש אבל ממש דבוקים לכיסא ממש חזק עם סופר 7
גבריאל
דבוקים לכיסא עם סופר 7/10
הצדיק ממדינת סדום
38
לכו לעזעזל, לניו יורק. מיותרים כאן, לא תורמים כלום. נמאסתם.
חיים
37
כלב נובח לא נושך, אף אחד לא מאמין לחבורה האפורטוניסטית חסרת הבושה הזאת, יחתכו בחצי בבחירות הבאות!!!
עובדיה
36
אז גולדקנוף צדק כשהקשיב לרבו
רב רבנן
35
הבדיחה על חשבונינו
שלולא דרבנן?
34
חה חה חה הם כל כך דבוקים לכיסאות שלהם שאם הם יקומו יקרע להם המכנסיים ויראו להם
תימני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר