חוק גיוס כנראה כבר לא יהיה תחת ממשלת נתניהו הנוכחית, אך הציבור החרדי שנהר אחריו במשך שלוש שנים, מתכוון לתת לו הפעם עונש משמעותי וזאת בשל חוסר הגיבוי והחשש כי הוא מתואם עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ יולי אדלשטיין.

הצעת חוק הגיוס החדשה הייתה אמורה להגיע השבוע לידי הנציגים החרדים, כפי שקיבלו התחייבות מהממשלה ומח"כ אדלשטיין, החרדים התפשרו והסכימו לקבל רק את הטיוטה, אך גם היא בוששה מלבוא וכעת הם נותרו כמו שאומרים ברחוב - עם הלשון בחוץ.

אמנם האקדח החרדי ריק מכדורים כבר תקופה ארוכה, לאחר שלא עמדו בשום איום, אך הפעם אולי מדובר באיום אמיתי, כי אין כבר מה להפסיד והרצון להראות שהציבור החרדי לא ילך כ"צאן לטבח" אחרי נתניהו, הוא גדול יותר.

על פי המידע הבלעדי שהגיע לידי 'כיכר השבת', גם בש"ס וגם ביהדות התורה החליטו שהגיע הזמן לממש את האיומים ואפילו להפיל כבר עכשיו את נתניהו.

על פי בדיקת 'כיכר השבת', קיימות שלוש אפשרויות שעומדות לפעולה פוליטית ברת משמעות, בה הם יוכלו "להעניש" את נתניהו.

האופציה הראשונה היא הפשוטה ביותר - והיא לפרוש מהממשלה בשבוע הבא ובכך הממשלה נופלת ונלך לבחירות בחורף הקרוב.

האפשרות השנייה, והלא כל כך מעשית, היא פיזור הכנסת - הבעיה פה שמכיוון שההצעה הקודמת נפלה בערב מלחמת עם כלביא, אז אומרים להמתין חצי שנה, אלא אם כן, המצב מוגדר ככזה שחלו שינוי נסיבות ועל זה החרדים בונים.

האופציה האחרונה היא פשוט להצביע על הצעת אי-אמון קונסטרקטיבית, ואז החרדים יסגרו עם אחד מראשי מפלגות האופוזיציה שיעמוד בראשות הממשלה.

ומדוע החרדים החליטו לשבור את הכלים? על פי גורמים חרדים בכירים משתי הסיעות החרדיות, הם חושדים שנתניהו מתואם עם יולי אדלשטיין.

אותם גורמים אומרים ל'כיכר השבת': "לא רק שנתניהו לא נתן לנו גיבוי, אלא נכון לעכשיו, במידה והוא רוצה שיעבור חוק גיוס, הוא היחיד שיכול לעשות את זה, אבל כנראה שהחרדים פחות חשובים לו והוא לא סופר אותנו, ברגע שהוא יבין שגם אנחנו יודעים לפעול נגדו, אולי אולי הוא יתנהל אחרת".

גורם חרדי אחר אומר: "הוא מתואם על מלא עם אדלשטיין - גם בדחיית הזמן וגם בדחיית החקיקה, הפחד שלנו הוא לפרק את הגוש, אבל כרגע אנחנו לא רואים אופציות אחרות, הוא פשוט עושה מאיתנו צחוק ואנחנו חייבים להגיב - ובחריפות, במיוחד שעל כף המאזנים מוטלת האפשרות שיתחילו לעצור בחורי ישיבות בסיטונאות, אז אמנם יש לנו נאמנות לגוש, אבל הנאמנות הגדולה יותר היא לעולם התורה".

אל למען ההגינות ראוי להדגיש, כי כבר שבענו מהאיומים החרדים הרבים על הפלת הממשלה, ובסוף הם מתקפלים, אך הפעם זה נראה שיש סיכוי שהם ישתמשו בנשק יום הדין - וימליכו את גנץ לראש הממשלה.