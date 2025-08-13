עצרת המחאה מול כלא 10 ( צילום: דוד ארזני )

המחאה מתרחבת: בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל, מחר, יום חמישי, בעיצומם של ימי בין הזמנים, יתאספו מאות ראשי ישיבות, מכל העדות והחוגים, בשערי הכלא הצבאי - כלא 10, לעצרת מחאה וזעקה אדירה, על מעצר תלמידי הישיבות והמשך ההתנכלות לעמלי התורה בארץ.

העצרת שתערך בשעות אחר-הצהריים המאוחרות של יום חמישי, תיוחד לאמירת פרקי תפילה להצלת עולם התורה ולומדיו, תוך הבעת חרדה של היהדות העולמית מהסכנה הקיומית ליישוב היהודי בארץ ישראל בעקבות רדיפת ומעצר לומדי התורה. כזכור, מיד לאחר היוודע דבר מעצרם וכליאתם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה, הטריחו גדולי הדור, תחילה היה זה ראש הישיבה הגר"ד לנדו ובהמשך גם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש וחברי מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה, הגר"א סאלים והגר"ש בצלאל, אל כלא 10 בכדי לבקר את תלמידי הישיבות העצורים, לחזקם ולעודד את רוחם לבל תישבר חלילה. אמש התכנסו אלפים מבני קהילות החסידים בראשות גדולי האדמו"רים לעצרת מחאה מול כלא 10. בעצרת השתתפו האדמו"ר מרחמסטריווקא, האדמו"ר מזוועהיל, הגר"י קולדצקי, הגאון רבי צבי רוטנברג - רבה של קהילות גור בבית שמש ובארה"ב, האדמו"ר מסקולען, בני האדמו"רים מאלכסנדר וקרעטשניף, ועוד.

עצרת המחאה מול כלא 10

בעצרת השמיעו גדולי האדמו"רים את דבר המחאה נגד התנכלות השלטונות ללומדי התורה בארץ ישראל, ומחאה נגד מעצרם של תלמידי הישיבה האחים רפאל וברוך יצחקוב.

עם תחילת המחאה, התאספו המונים מול שערי כלא 10, ופצחו בצעקות "בושה, בושה", על מעצר תלמידי הישיבה.

הגר"י קולדצקי נשא דברי חיזוק על החשיבות בלימוד התורה וההגנה שלו על עם ישראל. לאחר מכן שרו האלפים "תבוא לפניך אנקת אסיר". בהמשך נערך מעמד סליחות ברוב עם על ידי האדמו"ר מזוועהיל, ולאחר מכן ההמונים זעקו את שמותיהם של תלמידי הישיבות העצורים בכלא 10.

האדמו"ר מרחמסטריווקא פתח את דבריו בתפילת "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה", ולאחר דבריו נערך מעמד קבלת עול מלכות שמים.

בסיום עצרת הענק פתחו האלפים בריקוד ושירת "השם הוא מלכינו ולו אנו עבדים".