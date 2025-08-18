כיכר השבת
מחאת קהילות החסידים

שידור חי: המונים בראשות בן הרבי מגור במחאת ענק מול כלא 10 • צפו

המוני קהילות החסידים הגיעו גם הערב למחאת ענק בשערי כלא 10, במחאה חריפה נגד מעצר תלמידי ישיבות ואברכים | הרה"צ ר' דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, הגיע בשליחות אביו האדמו"ר - להשתתף במחאה ההמונית • צפו בשידור חי (חרדים)

מחאת קהילות החסידים בשערי כלא 10 (צילום: יהושע פרוכטר)

המוני קהילות החסידים הגיעו גם הערב (שני) למחאת ענק בשערי כלא 10, במחאה חריפה נגד מעצר ואברכים והשלכתם לכלא הצבאי, ובמחאה גדולה נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל. "כיכר השבת" מעביר את המחאה בשידור חי.

הרה"צ ר' דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, הגיע בדקות אלו בשליחות אביו האדמו"ר - להשתתף במחאה ההמונית.

את המחאה הגדולה בשבועות האחרונים מוביל ועד הפעולה הא-פוליטי בהם חסידות גור, ויז'ניץ ועוד.

הרה"צ ר' דוד אלתר, שהגיע למחאת קהילות החסידים בשליחות אביו האדמו"ר מגור, בשערי כלא 10 (צילום: יהושע פרוכטר)

מחאת קהילות החסידים מתקיימת כל ערב לכל אורך השבועות האחרונים מחוץ לשערי , ומשתתפים בה גדולי וצדיקי הדור מכלל הציבורים החסידיים.

הערב במחאת הענק של קהילות החסידים משתתפים קהל חסידי סטריקוב, בראשות האדמו"ר; קהל חסידי סוכטושוב בראשות האדמו"ר; קהל חסידי גור; קהל חסידי ויז'ניץ; קהל חסידי באבוב; קהל חסידי דז'יקוב; המשפיע הרה"ח ר' יצחק משה ארלנגר.

מחאת קהילות החסידים בשערי כלא 10 (צילום: יהושע פרוכטר)

בין כותלי הכלא הצבאי כלואים כעת בעוון לימוד תורה – ארבעה תלמידי ישיבות ואברכים: רפאל יצחקוב - תלמיד ישיבת מאורות התורה, האברך אלעזר קופמן, האברך דוד מנחם מינצברג, האברך דוב אריה מרדכי רבינוביץ.

הבחור החשוב רועי הלמן תלמיד ישיבת עץ החיים בירושלים, שוחרר מוקדם יותר היום לאחר ערעור על גזר דינו. הבחור החשוב מאיר יונה תלמיד ישיבת באר יהודה השתחרר במוצ"ש, ואתמול שוחרר הבחור ברוך יצחקוב – מישיבת מאורות התורה, שזכה הבוקר להתקבל במעונם של גדולי ישראל הספרדים.

בתווך - עשרות ניסיונות מעצר של תלמידי ישיבות ואברכים בבתיהם באישון ליל. גם השבוע נעשו ניסיונות מעצר של אברכים צעירים.

תוכן שאסור לפספס:

