הנאום המלא לצפייה

מאות אברכים מקהילות חסידיות הפגינו אתמול במחאת הענק של קהילות החסידים בשערי כלא 10 בעקבות מעצר תלמידי הישיבות. המחאה התקיימה בראשות אדמו"רים רבנים ראשי ישיבות ומשפיעים, והגיע לשיאה עם דברות קודשו של בן האדמו"ר מגור הרה"צ ר' נחמיה אלתר, שנשא דברים נוקבים וחריפים במיוחד בנושא הגיוס.

בנאום התקיף והחריג תקף הרה"צ ר' נחמיה את המפלגות החרדיות שממשיכות לתמוך בממשלה למרות שאין אף הסדר ברקע למעמדם של לומדי התורה. בנוסף הצהיר שכל יהודי חרדי – גם מי שלא לומד – אסור לו להתגייס לצבא. כעת כיכר השבת מגיש את הנאום המלא לצפייה. "הייתי עכשיו בירושלים אצל כ"ק האדמו"ר שליט"א, הזכרנו שיש פה את ההפגנה על הנושא של גזירת הגיוס. כל בחור חרדי או אדם חרדי צריך לדעת שהצבא זה מקום שיהודי חרדי לא יכול להכנס לשם, זה מקום שאפשר להתקלקל, אפשר לאבד את הצלם אנוש של היידישקייט", אמר בנו של האדמו"ר. "כל כלל ישראל מגיעים ביחד למחות, כל אחד יש לו מצוה מיוחדת למחות על שלוקחים בחורים יהודים ושמים אותם בכלא. כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א אמר לי שפה זה לא כמו גזרת הגיוס שהיתה בחו"ל, פה זה ה'אידישע מדינה', זו מדינה של יהודים, איך יכול להיות מדינה של יהודים שהם פוגעים בתורה".

הוא הוסיף: "אבל אני חושב שאפשר להוסיף פה עוד דבר, אנחנו צריכים גם למחות ולצעוק בקול רעש גדול, שזה לא רק החילוניים, זה גם אנשים חרדים, מפלגות חרדיות שתומכים היום בממשלה, היום אחה"צ התקיים בכנסת הצבעה ומפלגה חרדית שלמה תמכה בממשלה, בממשלת הזדון שפוגעת באידישע בחורים.

"זה לא היועצת המשפטית, זה הממשלה שפוגעת, ואנחנו אומרים לכל הנציגים החרדיים האלה ששבוע שעבר תמכו בממשלה בהמנעות או בתמיכה והיום תומכים בממשלה, ושבוע הבא יתמכו בממשלה ואנחנו אומרים להם "אם החרש תחרישי בעת הזו רווח והצלה יעמדו ליהודים ממקום אחר".

בשלב הזה אמר: "אנחנו צריכים להגיד לכולם ובמיוחד לאנשים שלנו, למפלגות החרדיות, שהם צריכים להלחם בכל עוז בממשלה הזו, זו ממשלת זדון, ושמענו את זה כ"כ הרבה פעמים, שאם היו שומעים בתחילת החורף בחנוכה והיו עושים מה שהצדיקים אמרו אז, לפרוש מהממשלה ולהצביע נגד הממשלה לא היינו מגיעים למצב שבו אנו נמצאים, יכלו למנוע את כל המצב הזה, שנעצרים בחורים על לא עוול בכפם רק בגלל שהם לומדי תורה.

"צריכים ללכת כולם בדרכי אבות ולהכריז בקול רעש גדול שאנחנו כל כלל ישראל ביחד נתאגד נגד המושג שבו בחור חרדי הולך לצבא, שנכנס למקום הזה, וכל המסלולים שעושים, וכל הדברים האלה זה רק להטעות אותנו.

"בזכות כל הרבע'ס הקדושים והטהורים נבקש באמת שבזכות אבות ישמרו עלינו שיהיה לנו הגוט יאר ויתהפך הכל לטוב, וגם החילונים יתהפכו לטוב, וגם הנציגים חרדים החברי כנסת יבינו שאם לא ילחמו בממשלה הזו, ואם יתמכו בהם לא יתקדם כלום, וא"א לצאת להפגנות כל היום ומבפנים תומכים בממשלה זה לא הולך יחד, וה' יעזור שכולם ישתחררו בקרוב לראש השנה, ויהיה הגוט יאר לכולם".

את המחאות בכלא 10 מובילים ועד הפעולה שהוקם ע"י גדולי וצדיקי הדור במעלה החמישה, והשתתפו בה אמש כ"ק האדמו"רים מביאלה ב"ב, בוהוש, סטריקוב ירושלים. ראש הכוללים של צאנז הרה"ח הרב שמרלר. בנו של כ"ק האדמו"ר מבויאן הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל ברייער, חתנו של כ"ק האדמו"ר מבויאן הרה"צ ר' פישל הגר. בנו של כ"ק האדמו"ר מנדבורנא הרה"צ ר' חיים מרדכי לייפר, ובנו של כ"ק האדמו"ר ממכנובקא.

