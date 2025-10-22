דרמה בעולם התורה: המשטרה הצבאית עצרה תלמידי ישיבה מבתיהם 

המשטרה הצבאית החוקרת עצרה הלילה שני תלמידי ישיבה 'עריקים' מהישיבות המובילות במגזר החרדי.

בשעות הלילה המאוחרות הגיעו שוטרי המשטרה הצבאית לביתו של תלמיד ישיבת 'איתרי' והצליחו לאתר אותו ולעצור אותו. בתוך דקות הוא הוצא מביתו והועבר לכלא צבאי.

בהמשך הלילה הגיע כוח אחר של המשטרה הצבאית לביתו של תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', גם אותו הם הצליחו לאתר, לעצור ולהעביר לכלא צבאי.

ב'פלג הירושלמי' נערכים לצאת להפגנות סוערות שכן מדובר במעצר תלמידי ישיבות מבתיהם ולא מעצרים בנתב"ג או בחיכוך עם כוח משטרה.

יצוין כי גם הפעם שני תלמידי הישיבה שנעצרו הם מבני עדות המזרח כך שנראה שבצה"ל. ממשיכים באכיפה ממוקדת בעיקר כנגד תלמידי ישיבה מבני עדות המזרח.

כזכור, כפי שדווח בתחילת השבוע ב'כיכר השבת', לאחר תקופה ארוכה בה המשטרה הצבאית החוקרת נמנעה ממעצר תלמידי ישיבה מבתיהם, בצה"ל החליטו לחדש את המעצרים.

כבר ביום שני האחרון בוצע ניסיון מעצר דרמטי בלב השכונה החרדית נווה יעקב שבצפון ירושלים.

המוני מפגינים הוזעקו לרחוב אדמונד פלג, שבו מתגורר הבחור, ובמקום פרצה מהומה גדולה שהובילה את אנשי המשטרה הצבאית לעזוב את השכונה כשניסיון המעצר נכשל.

בפלג הירושלמי טענו בהודעה שפרסמו: "המונים שהגיעו למקום מנעו את המעצר והמשטרה התקפלה. מעדויות מהמקום עולה כי המשטרה הצבאית השתמשה בכוח בניסיון לפרוץ את הדלת".