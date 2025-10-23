הגר"י עדס זעק: "הגזירה היא באופן ישיר עלינו בני הישיבות"

ראש ישיבת קול יעקב, הגאון רבי יהודה עדס, מסר אמש (רביעי) בהיכל הישיבה את השיעור לפתיחת זמן חורף והתייחס לסערת חוק הגיוס ומעצר תלמידי הישיבה.

יצוין כי ראש הישיבה מסר את השיעור בעודו מחובר למוניטור וחמצן. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת הגאון רבי יהודה בן חיה אסתר, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

במהלך השיעור שמסר התבטא הגר"י עדס: "הסיבה שראשי המדינה אינם מעריכים את לומדי התורה משום שחסר להם את הדעת העמוקה לקלוט את רגש הקדושה, הגזירה היא באופן ישיר עלינו בני הישיבות".

הגר"י עדס התייחס ליציאה אמש של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש למסור שיעור בסמוך לכלא הצבאי במחאה על מעצר תלמיד ישיבה נוסף ואמר: "כאשר ראש ישיבה מוסר שיעור כללי בשערי הכלא במקום למסור בישיבה, זה בחינה של הוצאת ספר תורה לרחובה של עיר שצריך לעשות בזמן גזירה".

"במה עלינו להתחזק", פנה ראש הישיבה לתלמידים: "אני חושב כמו שהיה מרן הגרא"מ שך רגיל לומר, לקבל נקודה אחת, לא לקבל הרבה קבלות, נקודה אחת אבל שתהיה משמעותית, נניח אחד שמקבל על עצמו להיות בתחילת הסדר בשעה שלוש וחצי".

הגר"י עדס הדגיש: "זה כרוך בקשיים ולהתמיד בזה זה קשה מאוד, אבל אם יחזיק מעמד יראה ממש נפלאות, מפני שבשעה כזו יש סייעתא דשמיא משום שזו שעת ניסיון.

אין ספק שאם נתעורר שה' יתברך יראה ויקבל את ההתעוררות שלנו, ונזכה שתתבטל הגזירה האיומה הזו".