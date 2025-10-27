כיכר השבת
"מתנגד בתוקף למעצרים" | הגר"ד לייבל קורא להשתתף בעצרת הענק נגד גזירת הגיוס • המכתב המלא

הגאון רבי דוד לייבל, נשיא 'אחוות תורה', קורא לתלמידיו להשתתף ביום חמישי בעצרת הענק נגד גזירת הגיוס והמחאה נגד מעצר תלמידי ישיבה בידי המשטרה הצבאית: "אף שסברנו ואנו עדיין סבורים שסוגיית הגיוס צריכה להיפתר באופן שונה" (אקטואליה)

הגר"ד לייבל (צילום: מאיר זלזניק)

פרסום ראשון: למרות המחלוקת בגישה כיצד לנהוג בסוגיית והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, הגאון רבי דוד לייבל, נשיא מוסדות 'אחוות תורה', קורא לתלמידיו להשתתף בעצרת הענק נגד גזירת הגיוס ומעצר תלמידי ישיבה.

הגר"ד לייבל, שמוביל קו של שיתוף פעולה עם צה"ל בניסיון ליצור שיתוף פעולה ואמון בין הצבא למגזר החרדי, הצטרף לקריאת גדולי ישראל להשתתף בעצרת שתתקיים ביום חמישי בשעה 14:30 בכניסה לירושלים.

בפתח מכתבו שהגיע לידי 'כיכר השבת' מדגיש הגר"ד לייבל: "אין זה סוד שלדעתנו אין מקום לשיח המוקצן המתנהל לעיתים, ובפרט לדיבורים על ירידה מן הארץ או ביטויי זלזול בתלמידי חכמים מכל הזרמים".

"אך למרות זאת",כותב הגר"ד לייבל לתלמידיו: "ועל אף שסברנו ואנו עדיין סבורים שסוגיית הגיוס צריכה להיפתר באופן שונה לחלוטין, הואיל ואני מתנגד בתוקף למעצרים צבאיים של בני ישיבות ולומדי תורה, הכפופים למרות רבותיהם וקהילותיהם, ומכיוון שמעצרם של העוסקים בתורה יוצר תחושה קשה וטעם מר במיוחד במדינה יהודית".

נשיא 'אחוות תורה' קורא להשתתף בעצרת וכותב: "בהצטרף לחובה הגדולה שלא לפרוש מן הציבור, הריני ממליץ לכל שומעי לקחי להשתתף בתפילת הרבים ביום חמישי הבעל"ט, לשאת תפילה לבורא עולמים שייתן תבונה ודעת לכל העוסקים בסוגיה כאובה זו, וכן לבקש על אחדותם של כל חלקי עם ישראל באהבה ובשלום".

המכתב המלא

כפי שדווח ב'כיכר השבת', ביום חמישי הקרוב צפויה להתקיים בירושלים עצרת תפילה והפגנה גדולה נגד גיוס בני הישיבות.

העצרת, שתתפרס על פני אזור רחב ביותר מהכניסה לעיר ועד לרחובות שרי ישראל ומלכי ישראל, צפויה לכלול את כל גדולי הרבנים והאדמורי"ם מכל קהילות החרדים, שיגיעו לירושלים באוטובוסים מאורגנים מכל רחבי הארץ.

לפי המתוכנן, העצרת תתקיים ללא במה מרכזית, כאשר כל גדולי ישראל ישהו במוקדים שונים בעיר. יחד עם זאת, מרפסת אחת תשמש כמוקד המרכזי של המעמד.

סדר העצרת יכלול קבלת עול מלכות שמים, תפילות סליחות וקריאת פרקי תהילים. עצרת התפילה המרכזית תתקיים לפי הוראת הגר"ד לנדו, בשעות אחר הצהריים המוקדמות, בכניסה לעיר ירושלים.

