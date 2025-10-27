פרסום ראשון: למרות המחלוקת בגישה כיצד לנהוג בסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, הגאון רבי דוד לייבל, נשיא מוסדות 'אחוות תורה', קורא לתלמידיו להשתתף בעצרת הענק נגד גזירת הגיוס ומעצר תלמידי ישיבה.

הגר"ד לייבל, שמוביל קו של שיתוף פעולה עם צה"ל בניסיון ליצור שיתוף פעולה ואמון בין הצבא למגזר החרדי, הצטרף לקריאת גדולי ישראל להשתתף בעצרת שתתקיים ביום חמישי בשעה 14:30 בכניסה לירושלים.

בפתח מכתבו שהגיע לידי 'כיכר השבת' מדגיש הגר"ד לייבל: "אין זה סוד שלדעתנו אין מקום לשיח המוקצן המתנהל לעיתים, ובפרט לדיבורים על ירידה מן הארץ או ביטויי זלזול בתלמידי חכמים מכל הזרמים".

"אך למרות זאת",כותב הגר"ד לייבל לתלמידיו: "ועל אף שסברנו ואנו עדיין סבורים שסוגיית הגיוס צריכה להיפתר באופן שונה לחלוטין, הואיל ואני מתנגד בתוקף למעצרים צבאיים של בני ישיבות ולומדי תורה, הכפופים למרות רבותיהם וקהילותיהם, ומכיוון שמעצרם של העוסקים בתורה יוצר תחושה קשה וטעם מר במיוחד במדינה יהודית".

נשיא 'אחוות תורה' קורא להשתתף בעצרת וכותב: "בהצטרף לחובה הגדולה שלא לפרוש מן הציבור, הריני ממליץ לכל שומעי לקחי להשתתף בתפילת הרבים ביום חמישי הבעל"ט, לשאת תפילה לבורא עולמים שייתן תבונה ודעת לכל העוסקים בסוגיה כאובה זו, וכן לבקש על אחדותם של כל חלקי עם ישראל באהבה ובשלום".