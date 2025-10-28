הניסיון לחוקק חוק גיוס: על פי המידע שהגיע כעת (שלישי) לידי 'כיכר השבת', גורמים בקואליציה לוחצים על היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, בכדי שלא תפרסם מסמך רשמי עם עמדה נגד טיוטת חוק הגיוס.

אותם גורמים בקואליציה, פנו ליועמ"שית של הוועדה וכאמור ביקשו ממנו שלא תעביר את המסמך, אלא שתעביר את ההערות במהלך הדיונים בוועדה וזאת בכדי לאפשר להם להציג להנהגה הרוחנית של הסיעות החרדיות חוק מבלי שיהיה ברור מהרגע הראשון שהוא לא עובר את מבחן בג"צ ובכך לנסות ולהחזיר את ש״ס לממשלה.

כפי שדווח מוקדם יותר היום ב'כיכר השבת', יו"ר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, הגיע עם הסיעות החרדיות להסכמות על נוסח חוק הגיוס החדש, שבשלב זה ממתין לאישורה של היועצת המשפטית של הוועדה מירי פרנקל שור.

בימים האחרונים הגיעו נציגים בכירים מהסיעות החרדיות לבתי ההנהגה החרדית ועדכנו על פרטים חדשים מנוסח חוק הגיוס החדש.

בין היתר הסבירו הנציגים החרדים כי בחוק החדש, בניגוד לחוק של יולי אלדשטיין, ייכתב במפורש כי החוק נועד גם להסדרת מעמד תלמידי הישיבות בארץ ישראל מתוך הכרה בערך לימוד התורה.

כמו כן, בניגוד לנוסח החוק של אדלשטיין, בחוק החדש תמחק ההגדרה "גיוס בני ישיבות", כך שהחוק ידבר על צעירים חרדים שאינם לומדים.

במקביל, עדכנו הנציגים החרדים על שינויים במתווה הסנקציות שיחולו במידה ולא יעמדו ביעדי הגיוס.