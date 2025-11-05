אחרי שעות מתוחות ודרמות מאחורי הקלעים, שעוד ייחשפו בהמשך היום (רביעי) כאן ב'כיכר השבת', ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הכריע לפני זמן קצר, כי חברי הכנסת רשאים להמשיך במגעים על חוק הגיוס. "כיכר השבת" עם כל הפרטים בפרסום ראשון.

כפי שנחשף אמש לראשונה ב'כיכר השבת', חברי הכנסת של 'דגל התורה', עלו למעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, על מנת שיורה להם איך להתקדם עם חקיקת חוק הגיוס.

ראש הישיבה ישב במשך שעה וארבעים דקות עם חברי הכנסת ועבר סעיף סעיף וכן שמע מחברי הכנסת על מה היועמ"שית מתעקשת, בתום הפגישה, אמר הגרמ"ה לחברי הכנסת כי הוא ימסור את הכרעתו בנושא בשעות הקרובות.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', ראש הישיבה קיים שיחות עם משפטנים בכירים, עם ראשי ישיבות לנערים מתמודדים ועם עוד עסקנים חרדים, כדי להבין מה תהיה המשמעות של כל סעיף בחוק בעולם המעשה.

לפני זמן קצר, בנו של ראש הישיבה, הגר"א הירש, התקשר לחברי הכנסת של דגל התורה - משה גפני ואורי מקלב ועדכן אותם, כי ראש הישיבה הכריע שניתן להתקדם עם חקיקת חוק הגיוס.

אחד מבאי ביתו של ראש הישיבה אומר ל'כיכר השבת': "ראש הישיבה החליט כי למרות הבעיות שיש והן רבות, ניתן לעת עתה להתקדם עם החוק ובמהלך הדיונים בוועדה, חברי הכנסת יטפלו בסעיפים הבעייתים מבחינתו".

עוד מספר אותו גורם: "ראש הישיבה אף התייעץ הבוקר עם ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי והסביר לו את החששות, אך גם הגרב"ד נתן את אישורו למהלך, בהמשך היום צפוי הגרמ"ה לשוחח גם עם המנהיג הגר"ד לנדו וזקן חברי המועצת הגרמ"צ ברגמן".

אותו גורם מוסיף: "ראש הישיבה אף שוקל לכנס בזמן הקרוב את מועצת גדולי התורה, כדי לשתף את שאר חברי המועצת בהחלטות שקיבל ולקבל לגיטימציה ציבורית רחבה".

מוקדם יותר דווח ב'כיכר השבת', כי יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה, משה גפני, מקיימים בימים אלו התייעצויות באשר לשינוי הסעיפים כאשר הרצון להגיע לדיוני הוועדה עם הסכמה של היועצת המשפטית של הוועדה ובכך להקשות על בג"צ לפסול את החוק, בטח שלא להוציא צו ביניים.

ל'כיכר השבת' נודע כי במרכז הדיונים עומדת דרישת היועמ"שית להעלות את יעדי הגיוס בשנה הראשונה לכ-5,700, כאלף חיילים חרדים יותר מההסכמה החרדית.

כמו כן, פרנקל-שור דורשת להשאיר את הסעיף שהוכנס בחוק של ח"כ יואל יולי אדלשטיין לפיו אברכי הכוללים ותלמידי הישיבות ייצטרכו להחתים נוכחות באמצעות טביעת אצבע.