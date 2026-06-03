הגר"מ קוטלר במשאו השבוע ( צילום: יוסי גאלדבערגער )

מתקפה חריפה וחסרת תקדים מיהדות ארצות הברית נגד גזירת הגיוס והרדיפות הכלכליות בארץ ישראל.

במהלך מעמד 'אדירי התורה' שהתקיים בפילדלפיה שבארצות הברית, בהשתתפות רבבות שלומי אמוני ישראל, נשא ראש ישיבת לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר, נאום חוצב להבות אשר הרעיד את לבבות ההמונים ועסק כולו במצבם המדאיג של בני הישיבות בארץ הקודש. בפתח נאומו תקף ראש הישיבה ביד קשה ובלשון חריפה את הממשל והרשויות בישראל, ואמר כי שלטונות הרשעים רודפים את בני הישיבות כאילו היו פושעים וקרימינליים חלילה, תוך שהם מנסים לתת להם הרגשה של מושחתים, בעוד הם עצמם דורכים על התורה ונלחמים בה בכל כוחם, כאשר כל חטאם של בני הישיבות הוא אך ורק העיסוק בתורה הקדושה, וכל רצונם של השלטונות הוא להביא לעזיבת התורה ולמקום של שמד רוחני חלילה. ראש הישיבה תיאר בכאב עצום בפני רבבות המשתתפים את המציאות הקשה בארץ, ואמר כי השלטונות מכניסים את בני הישיבות למעצרים, רודפים אותם ומצרים את צעדיהם באמצעות סנקציות כלכליות קשות ורדיפות נוראיות הגורמות לכך שכבוד התורה מושפל עד עפר, ומכאן יצא ראש הישיבה בקריאת עידוד וחיזוק מיוחדת לעבר בני התורה בארץ ישראל והכריז בקול רועש כי כל עולם התורה עומד לצידם כחזית אחת, ולא רק בתפילה אלא בערבות הדדית מלאה.

הרבבות במעמד בפילדלפיה ( צילום: יוסי גאלדבערגער )

בדבריו שיבח ראש הישיבה את מסירות הנפש של עמלי התורה בארץ, והדגיש כי עצם העמידה שלהם בקומה זקופה מול הרודפים ושלטון הרשע היא קידוש השם הגדול ביותר שיש, וכך גם לימוד התורה מתוך מסירות נפש. בתוך כך פנה ראש הישיבה לאלפי מחזיקי התורה שגדשו את האולם ואמר כי הם מכבדי התורה האמיתיים, וכי בזכותם העולם כולו יכיר בכך שעם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כאשר כינוס אדיר זה של כבוד התורה ירבה את כבוד התורה בעולם כולו, משום שעולם התורה חד הוא.

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את נאומו סיים ראש הישיבה בדברי זקנו, ראש הישיבה הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, באומרו כי הוא עצמו היה מפחד לומר זאת אך הסבא כותב זאת במפורש, שהביטחון בארץ ישראל תלוי אך ורק בלומדי התורה, ורק דרכם ארץ ישראל תהיה מקום בטוח, ואם ימשיכו הרדיפות הקשות כנגד לומדי התורה לא יהיה שלום ולא יהיה ביטחון בארץ, שכן בארץ ישרור שלום וביטחון רק אם יתנו ללומדי התורה ללמוד בשקט ויתנו לכל יהודי להיות ירא שמים ואמיתי.