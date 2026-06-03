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מעצר תלמידי הישיבות נמשך

יומיים אחרי הפגנת 'הפלג': אברך מפתח תקווה נעצר בגלל פנס שבור - והוסגר למשטרה הצבאית

אברך בן 26 הלומד בכולל בשכונת גני הדר בפתח תקווה, עוכב על-ידי שוטר בגלל פנס שבור ברכבו - ולאחר שבבדיקה התברר כי מדובר בעריק, הוא הועבר לתחנת המשטרה בראש העין, שם הוסגר למשטרה הצבאית (חרדים)

הפגנת 'הפלג' בירושלים (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

אברך בן 26, בשם מ', הלומד בכולל בשכונת גני הדר בפתח תקווה, מוסגר הבוקר (רביעי) למשטרה הצבאית לאחר שהתברר כ.

המקרה התרחש הבוקר לאחר שהאברך עוכב על-ידי שוטר בגלל פנס שבור ברכבו. בבדיקה שערך השוטר למול פרטיו של האברך התברר כי מדובר בעריק.

השוטר עצר את האברך והעביר אותו לתחנת המשטרה בראש העין, שם הוסגר למשטרה הצבאית.

האברך, אב לארבעה ילדים בהם תינוק בן שנה וחצי, נלקח מתחנת המשטרה בראש העין הניידת של המשטרה הצבאית.

מדובר במעצר ראשון אחרי יומיים של שקט, מאז הפגנת 'הפלג הירושלמי' הגדולה, שנערכה באזורים רבים ברחבי הארץ, עוררה סערה גדולה.

פתח תקווהאברךמעצר עריקמעצר תלמידי ישיבה

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