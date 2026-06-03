מעצר תלמידי הישיבות נמשך יומיים אחרי הפגנת 'הפלג': אברך מפתח תקווה נעצר בגלל פנס שבור - והוסגר למשטרה הצבאית אברך בן 26 הלומד בכולל בשכונת גני הדר בפתח תקווה, עוכב על-ידי שוטר בגלל פנס שבור ברכבו - ולאחר שבבדיקה התברר כי מדובר בעריק, הוא הועבר לתחנת המשטרה בראש העין, שם הוסגר למשטרה הצבאית (חרדים)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 12:20