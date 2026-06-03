אברך בן 26, בשם מ', הלומד בכולל בשכונת גני הדר בפתח תקווה, מוסגר הבוקר (רביעי) למשטרה הצבאית לאחר שהתברר כעריק.
המקרה התרחש הבוקר לאחר שהאברך עוכב על-ידי שוטר בגלל פנס שבור ברכבו. בבדיקה שערך השוטר למול פרטיו של האברך התברר כי מדובר בעריק.
השוטר עצר את האברך והעביר אותו לתחנת המשטרה בראש העין, שם הוסגר למשטרה הצבאית.
האברך, אב לארבעה ילדים בהם תינוק בן שנה וחצי, נלקח מתחנת המשטרה בראש העין הניידת של המשטרה הצבאית.
מדובר במעצר ראשון אחרי יומיים של שקט, מאז הפגנת 'הפלג הירושלמי' הגדולה, שנערכה באזורים רבים ברחבי הארץ, עוררה סערה גדולה.
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