הרוצח כפי שתועד במצלמת אבטחה ( צילום: דוברות המשטרה )

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור ביותר נגד גיא אכטלינגר, דר רחוב בן 45, בגין רצח בנסיבות מחמירות של האברך הרב ישי פור זצ"ל בן ה-53. הרצח המזעזע בוצע בתוך כולל בעיר, לעיני בנו בן ה-13 של המנוח אשר ישב לצדו באותה העת.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עורכת הדין מרדית שיבאן פרקל, הנאשם והאברך הכירו על רקע לימודי תורה משותפים בכולל בבני ברק. כשבוע לפני המעשה המצמרר, בעת ששהו השניים במקום, איים אכטלינגר על הרב פור ואמר לו כי יוריד לו את הראש. מסיבה שאינה ידועה כעת במלואה, גמלה בליבו של הנאשם ההחלטה להוציא את האיום אל הפועל ולרצוח אותו. מספר ימים לאחר מכן ניצל הנאשם את שהותו של האברך בכולל יחד עם בנו הקטין. השניים ישבו יחד על ספסל במבנה, כאשר גבם מופנה כלפי דלת הכניסה. אכטלינגר הגיע למקום כשהוא עוטה כפפה ומצויד בסכין, התגנב מאחורי גבו של האברך, ודקר אותו באכזריות מספר פעמים בצווארו ופעם נוספת בגבו, כל זאת במטרה לרצוח אותו ולעיני הבן ההמום.

מסע הבריחה של החשוד. תיעוד דרמטי - צילום: דוברות המשטרה מסע הבריחה של החשוד. תיעוד דרמטי | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:42

מיד לאחר הדקירות הקטלניות החל מסע המילוט של הנאשם. אכטלינגר נמלט מהכולל ונכנס למבנה נטוש סמוך, שם החביא את הסכין, את הכפפה ואת הג'קט שלבש במטרה להעלים ראיות ולשבש את החקירה. לאחר מכן נסע הנאשם לבית שמש, שם הצליחו שוטרי המשטרה לאתר אותו ולעצור אותו כעבור מספר שעות מתחילת הסריקות.

האברך, שנפצע אנושות וסבל מדימום מאסיבי, התמוטט במקום ופונה כשהוא מחוסר הכרה לבית החולים שיבא בתל השומר. הרופאים בבית החולים נלחמו על חייו, אך נאלצו לקבוע את מותו זמן קצר לאחר הגעתו למרכז הרפואי.

מלבד סעיף הרצח בנסיבות מחמירות וסעיף שיבוש מהלכי משפט בשל החבאת כלי הרצח והבגדים, החליטה הפרקליטות לייחס לאכטלינגר גם עבירה חמורה של התעללות בקטין. סעיף זה מיוחס לו בשל העובדה כי גרם לבנו של המנוח, נער בן 13 בלבד, לצפות ברגעיו האחרונים וברצח האכזרי של אביו לנגד עיניו.

במקביל להגשת כתב האישום, הגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשה רשמית להארכת מעצרו של אכטלינגר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.