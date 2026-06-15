מאחורי סורגי כלא 10; הביקור המפתיע של האדמו"ר אצל נכדו העצור

האדמו"ר מחוג חתם סופר בביקור בכלא 10 ( צילום: באדיבות המצלם )

ביקור חריג ומפתיע ערך אתמול (ראשון) האדמו"ר מחוג חתם סופר בבית המשפט שע"י כלא 10, לשם הגיע באופן אישי כדי להשתתף בדיון בעניינו של נכדו, האברך ר' משה מרדכי וייס.

האברך נעצר והובא לדיונים בעקבות השתתפותו בהפגנות הסוערות שנערכו מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, וכן בגין סירוב התייצבות ואי-גיוס לצה"ל כהוראת גדולי ישראל.

האדמו"ר מחוג חתם סופר בביקור בכלא 10 ( צילום: באדיבות המצלם )

בסיומו של הדיון המשפטי, ניגש האדמו"ר אל נכדו העצור מאחורי סורג ובריח, שוחח עמו קצרות ועודד את רוחו באופן אישי. בדבריו אמר לו: "אוזר ישראל בגבורה – זה יעמוד לך לזכות בא' בתשרי (ראש השנה) תשפ"ז הבעל"ט". מסתתר מהמשטרה: הנהג שדרס בחור ישיבה בזמן ההפגנות ביום חמישי טרם אותר חזקי שטרן | 13:28 בנוסף לחיזוק נכדו, ניצל האדמו"ר את שהותו במתחם בית המשפט והכלא כדי לפנות אל שאר האסירים החרדים השוהים במקום ובני משפחותיהם שהגיעו מודאגים לדיונים, וחיזק אף אותם בברכות חמות על עמידתם האיתנה.

האדמו"ר מחוג חתם סופר בביקור בכלא 10 ( צילום: באדיבות המצלם )

במקביל לביקור המרגש, פרסמו מוסדות "חוג חתם סופר" מכתב ברכה, תמיכה והערכה פומבי לאברך. במכתב, שנכתב תחת הכותרת "הבו גודל למקדשי ה'", משבחים בכירי הקהילה את מסירות הנפש של האברך ומציינים: "האברך החשוב מפארי קהילתנו הקדושה… אשר זכה לקדש שם שמיים במסירות נפש להיאסר למען כבוד שמו, בעת שיצא למחות על גזירת הגיוס".

במכתב המיוחד צוטטו מאמרי צדיקים ואמרות קודש המפליגים בשבח הישיבה במאסר על קידוש השם: "לשבת יום אחד במאסר למען כבוד שמים – הוא יותר מאלף פעמים אמירת תהילים עם תשב"ר", ואף הוסיפו כי "גדול כוחם של בעלי מסירות נפש – כתלמידי הבעש"ט הקדוש".

בתוך כך, ל'כיכר השבת' נודע כי בימים אלו פועלים בני ביתו של האדמו"ר ומחתימים שורה של אדמו"רים וגדולי ישראל על מכתב תמיכה וחיזוק מיוחד לנכד, הרב וייס, בשל העובדה כי בשלב זה עדיין לא ברור כמה זמן הוא צפוי לשהות מאחורי סורג ובריח.