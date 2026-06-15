על רקע ההבנה בקואליציה כי חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות לא יעבור בקדנציה הנוכחית, יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, יוזם בשבועות האחרונים מהלך חדש שייתכן ויעצור את המעצרים של תלמידי הישיבות.

בשבוע שעבר הכריז דרעי בביטאון המפלגה 'הדרך' כי "נהפוך כל אבן - עד סוף מושב הקיץ כדי לעצור את המעצרים של לומדי התורה", דרעי הכריז מבלי לפרט על התוכנית. גורמים בכירים בקואליציה חושפים היום (שני) את התוכנית עליה רמז דרעי.

מהפרטים שהגיעו לידי 'כיכר השבת', כבר לפני כשבועיים פנה דרעי למזכיר הממשלה, יוסי פוקס, עם פתרון לסוגיה שמעסיקה יותר מכל את ההנהגה החרדית.

דרעי מבקש לפצל את חוק הגיוס שקודם בוועדת חוץ וביטחון ולהעביר בהוראת שעה לשנה אחת בלבד את 'הוראות המעבר' בחוק, הוראות שיותירו את הסנקציות הכלכליות אך מאידך יוביל להפסקת המעצרים.

בכנסת ישנה תמימות דעים כי המצערים לא יובילו באמת לגיוס של חרדים, עמדה דומה משמיעים גם בכירים בצה"ל, שלדבריהם העצורים לא באמת מתגייסים והתוצאה היא שאלו שכן רוצים להתגייס נרתעים מגיוס לצבא במצב שחבריהם לספסל הלימודים נעצרים "בעוון לימוד תורה".

גם ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התבטא רק בימים האחרונים כי במתווה הגיוס שלו לא יהיו מעצרים של לומדי תורה אלא התמקדות בעיקר בסוגיית הסנקציות הכלכליות. דברים דומים השמיעו חברי כנסת נוספים מהאופוזיציה שטענו שרק הסנקציות הכלכליות עובדות, בעוד המצערים לא משיגים את התוצאה.

כעת מבקש דרעי שבהוראת שעה יקפיאו את ההליכים הפלילים על לומדי התורה, שנקלעו לסיטואציה בה הם הפכו ל"עבריינים", בשל העובדה שאין חוק שמסדיר את מעמדם ומתוך מצב אובייקטיבי שלא ניתן להעביר חוק גיוס - כל חוק - בשנה הקרובה עד לאחר הבחירות שתקום ממשלה חדשה ותכריע איזה מתווה להעביר.

כאמור, את הוראת השעה מבקש דרעי להעביר באמצעות פיצול חוק הגיוס, כך שיהיה ניתן להעביר את החוק מיד בקריאה שניה ושלישית ולא לפתוח בהליך חקיקה חדש וארוך.

דרעי שוחח ביומיים האחרונים עם מזכיר הממשלה יוסי פוקס בבקשה לקדם את ההליך במהירות, מה שגם יימנע את המהומות וההפגנות ברחובות. כאמור, החקיקה - בהוראת שעה - תסדיר רק את סוגיית המעצרים ולא את הסנקציות הכלכליות.

כאמור, דרעי החל לקדם את הפתרון ובימים האחרונים התקיימה שיחת ועידה בין שר הביטחון ישראל כ"ץ ויו"ר הקואליציה אופיר כ"ץ יחד עם מזכיר הממשלה ובכירים נוספים בכדי לקדם את הפתרון.