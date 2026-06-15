כיכר השבת
פיצול חוק הגיוס וחקיקה מהירה

חשיפה: התוכנית שמוביל ח"כ אריה דרעי לעצירת מעצר תלמידי ישיבות בהוראת שעה | מאחורי הקלעים

בהבנה שחוק גיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית, יו"ר ש"ס אריה דרעי מוביל מהלך דרמטי מול ראש הממשלה ובכירי הקואליציה: פיצול חוק הגיוס שהוקפא והעברת 'הוראות מעבר' בהוראת שעה עד לאחר הבחירות והקמת ממשלה חדשה | המטרה: הקפאת ההליכים הפליליים ועצירת מעצרי הבחורים שהפכו לעבריינים בעל כורחם, תוך הותרת הסנקציות הכלכליות על כנן (חדשות חרדים)

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יו"ר ש"ס אריה דרעי ( צילום: יונתן זינדל/Flash90)

על רקע ההבנה בקואליציה כי חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות לא יעבור בקדנציה הנוכחית, יו"ר ש"ס, ח"כ , יוזם בשבועות האחרונים מהלך חדש שייתכן ויעצור את המעצרים של תלמידי הישיבות.

בשבוע שעבר הכריז דרעי בביטאון המפלגה 'הדרך' כי "נהפוך כל אבן - עד סוף מושב הקיץ כדי לעצור את המעצרים של לומדי התורה", דרעי הכריז מבלי לפרט על התוכנית. גורמים בכירים בקואליציה חושפים היום (שני) את התוכנית עליה רמז דרעי.

מהפרטים שהגיעו לידי 'כיכר השבת', כבר לפני כשבועיים פנה דרעי למזכיר הממשלה, יוסי פוקס, עם פתרון לסוגיה שמעסיקה יותר מכל את ההנהגה החרדית.

דרעי מבקש לפצל את שקודם בוועדת חוץ וביטחון ולהעביר בהוראת שעה לשנה אחת בלבד את 'הוראות המעבר' בחוק, הוראות שיותירו את הסנקציות הכלכליות אך מאידך יוביל להפסקת המעצרים.

בכנסת ישנה תמימות דעים כי המצערים לא יובילו באמת לגיוס של חרדים, עמדה דומה משמיעים גם בכירים בצה"ל, שלדבריהם העצורים לא באמת מתגייסים והתוצאה היא שאלו שכן רוצים להתגייס נרתעים מגיוס לצבא במצב שחבריהם לספסל הלימודים נעצרים "בעוון לימוד תורה".

גם ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התבטא רק בימים האחרונים כי במתווה הגיוס שלו לא יהיו מעצרים של לומדי תורה אלא התמקדות בעיקר בסוגיית הסנקציות הכלכליות. דברים דומים השמיעו חברי כנסת נוספים מהאופוזיציה שטענו שרק הסנקציות הכלכליות עובדות, בעוד המצערים לא משיגים את התוצאה.

כעת מבקש דרעי שבהוראת שעה יקפיאו את ההליכים הפלילים על לומדי התורה, שנקלעו לסיטואציה בה הם הפכו ל"עבריינים", בשל העובדה שאין חוק שמסדיר את מעמדם ומתוך מצב אובייקטיבי שלא ניתן להעביר חוק גיוס - כל חוק - בשנה הקרובה עד לאחר הבחירות שתקום ממשלה חדשה ותכריע איזה מתווה להעביר.

כאמור, את הוראת השעה מבקש דרעי להעביר באמצעות פיצול חוק הגיוס, כך שיהיה ניתן להעביר את החוק מיד בקריאה שניה ושלישית ולא לפתוח בהליך חקיקה חדש וארוך.

דרעי שוחח ביומיים האחרונים עם מזכיר הממשלה יוסי פוקס בבקשה לקדם את ההליך במהירות, מה שגם יימנע את המהומות וההפגנות ברחובות. כאמור, החקיקה - בהוראת שעה - תסדיר רק את סוגיית המעצרים ולא את הסנקציות הכלכליות.

כאמור, דרעי החל לקדם את הפתרון ובימים האחרונים התקיימה שיחת ועידה בין שר הביטחון ישראל כ"ץ ויו"ר הקואליציה אופיר כ"ץ יחד עם מזכיר הממשלה ובכירים נוספים בכדי לקדם את הפתרון.

אריה דרעיגיוס חרדיםחוק הגיוסמעצר תלמידי ישיבה

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17
ישר כוח אריה דרעי ושהשם יהיה בעזריך אמן
יוסף חיים
16
תודה רבה ויישר כוח לר' אריה דרעי. בהצלחה !
חוה
אם כל בחורי הישיבות ישוחררו מיד, תבורך. אם לאו, לצערי, זו תעמולת בחירות זולה וזריית חול בעיני הציבור.
חיים
15
יפה מאוד. במקום לריב ולהפגין ברחובות, פותרים את הבעיה בצורה משפטית שקטה שנותנת קצת שקט לכולנו.
שמעון
אתה בטח ח"כ חרדי אם אתה קונה את זה
שני
אני ממש לא חבר כנסת, הלוואי. סך הכל תושב מהשורה שאכפת לו מהציבור שלו ושמח שהעניין הזה נפתר. בשורה התחתונה, עדיף פתרון חוקי ושקט בשטח מאשר עוד חודשים של הפגנות ובלאגן ברחובות
שמעון
14
יישר כח גגדולללללללל. תודה רבה רבה רבה
חרדיכי התורה כוללת כל הטובות שבעולם
13
צריך להתפלל שהתוכנית תצליח. המטרה היא הרי לא לריב עם אף אחד, אלא רק לתת לבחורים ללמוד ברוגע.
צדוק
12
פשוט ולעניין פוליטיקה היא אמנות האפשרי מכיוון שחוק גיוס מלא לא יעבור עכשיו המהלך לעצירת המעצרים הוא הדבר הכי הגיוני שאפשר לבקש
רפפורט
11
אני אומר את האמת הייתי די מאוכזב מהם בשנים האחרונות וחיפשתי כיוונים אחרים אבל מול המציאות הנוכחית שבה בחורי ישיבות פשוט מסתבכים פה עם מעצרים אי אפשר להתווכח בסוף מי שהביא פתרון תכל'ס בשטח ומנע את המעצרים האלה זה אריה דרעי כשמגיעים לרגע האמת רואים שש"ס פשוט עובדים בשביל הציבור שלנו ומביאים תוצאות בגל
יוסי ביטון
10
חשיפה??? חחחח כל התקשורת כבר דשים בזה משעות הצהרים המוקדמות ודרעי ???חחחח לא בטוח שהןא עדין מעודכן מהדובר שלו שהןא יוזם המהלך חחחח דייי לעבוד על כולם בעיניים
עריקדוש
9
אין לזה סיכוי
דרעי מציג הצגות
8
שומר סיבה לבחירות. כאלו דואג ללומדי התורה.
משה. יפת

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