כיכר השבת
כותרות היום בכיכר 

הרבה בחיידר הפעיל אלימות נגד ילדים | שיחות בין ארה"ב לאיראן בשווייץ • צפו

שישה לוחמי צה"ל הובאו למנוחות לאחר הקרבות בדרום לבנון | עימות חריף בבג"ץ סביב הוועדה לבחירת שופטים | ר' משה הלל הירש קורא לאברכים ללמוד בתענית דיבור |  | סוף טוב: גור צבוע חולץ והתאחד עם אמו | סערה בבני ברק בעקבות מקרה אלימות בתלמוד תורה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

כיכר השבתבנימין נתניהוצה"לחרדיםארה"בדונלד טראמפחיזבאללהלבנוןיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר