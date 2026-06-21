"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
הרבה בחיידר הפעיל אלימות נגד ילדים | שיחות בין ארה"ב לאיראן בשווייץ • צפו
שישה לוחמי צה"ל הובאו למנוחות לאחר הקרבות בדרום לבנון | עימות חריף בבג"ץ סביב הוועדה לבחירת שופטים | ר' משה הלל הירש קורא לאברכים ללמוד בתענית דיבור | | סוף טוב: גור צבוע חולץ והתאחד עם אמו | סערה בבני ברק בעקבות מקרה אלימות בתלמוד תורה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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