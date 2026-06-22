ההפגנות בערד - צילום: "רשתות חברתיות בערד" ההפגנות בערד | צילום: צילום: "רשתות חברתיות בערד" 10 10 0:00 / 0:14

יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף פנה היום (שני) למפכ"ל המשטרה דני לוי בבקשה לחקור את ראש העיר ערד לשעבר, ניסן בן חמו, לאחר שהאחרון קרא ל"אינתיפאדה עירונית" בעקבות מחאות אנשי חסידות גור בעיר.

כפי שדיווחנו, מאות מחסידי גור יצאו אמש לרחובות העיר לאחר שחרורו של האברך שנעצר בשבוע שעבר, ובמסגרת המחאה החלו לצעוד הלוך ושוב במעבר חצייה מרכזי בעיר, תוך גרימת שיבושי תנועה ועומסים בכבישים. תיעודים מהמקום הראו מאות משתתפים חוצים שוב ושוב את הכביש במעבר חצייה בעיר, באופן שגורם להאטת התנועה ולפקקים בצירים הסמוכים, בעוד המשטרה עוקבת אחר ההתפתחויות במקום.

ניסן בן חמו קורא ל"אינתיפאדה עירונית" - צילום: עמוד ה-X של בן חמו ניסן בן חמו קורא ל"אינתיפאדה עירונית" | צילום: צילום: עמוד ה-X של בן חמו 10 10 0:00 / 1:01

בעקבות כך, ראש העיר הקודם, בן חמו, אמר בסרטון שפרסם אמש כי "אין דרך אחרת לתאר את מה שקרה בעיר חוץ מאובדן שליטה. כשאמרתי שצריך לצאת לאינתיפאדה עירונית חלק התקוממו - זו המשמעות!". ראש העיר לשעבר הוסיף: "אם לא נעמוד על הרגליים האחוריות נקבל זאת עשרות מונים!".

אחרי הדברים הקשים, גולדקנופף, כאמור, פנה למפכ"ל בבקשה לחקור את בן חמו: "הוא קורא לתושבי העיר לצאת לאינתיפאדה עירונית נגד תושבי העיר החרדים". לדבריו, שימוש במילה "אינתיפאדה" כרוך בזיכרון הלאומי בדם, טרור ואלימות קשה ולא מדובר בביקורת לגיטימית אלא "בקריאה מפורשת לפעולות אלימות, להפרת סדר ולסיכון חיי אדם".

המכתב של גולדקנופף

בן חמו אמר בתגובה לקריאה לחקור אותו כי "עצוב לראות את המוסר הכפול של יצחק גולדקנופף, לשעבר שר בכיר בממשלת ישראל, בסוף שבוע של חמישה הותר לפרסום הוא דאג להוציא את הציבור שלו להפגנה נגד הגיוס ול'חילוץ' עריק שנכלא בכלא 10".

בן חמו הוסיף ותקף את גולדקנוף ואמר: "לאחר מכן דאג להוציא את הציבור שלו פעם נוספת להפגנה לא חוקית בערד, שבמהלכה הוכו נמרצות תושבים חילוניים ונפגעו רכוש ורכבים והפעם כי משטרת ישראל 'העזה' לעצור אברך בחשד להתעללות בבנו הפעוט. מר גולדקנופף שמוביל את קהילת המשתמטים בזמן מלחמה הוא האחרון שיכול להטיף על הסתה ועל שלטון החוק. טול קורה מבין עיניך!".