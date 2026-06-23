ניסן בן חמו (מימין) ויו"ר יהדות התורה גולדקנופף ( צילום: פלאש 90 )

אגף החקירות במשטרת ישראל החל לבחון את פנייתו של יו”ר יהדות התורה, ח״כ יצחק גולדקנופף, נגד ראש עיריית ערד לשעבר ניסן בן חמו, בעקבות התבטאויותיו נגד הציבור החרדי, כך נודע ל'כיכר השבת'.

במכתב שנשלח מאגף החקירות ללשכתו של גולדקנופף, בעקבות פנייתו למפכ”ל המשטרה רב ניצב דני לוי, נכתב כי הבקשה לפתוח בחקירה נגד בן חמו בחשד להסתה נגד הציבור החרדי נמצאת בבדיקת גורמי המקצוע באגף החקירות והמודיעין של המשטרה. עוד צוין במכתב כי המשטרה אינה נוקטת עמדה לגופם של דברים בשלב זה, והודתה לגולדקנופף על פנייתו.

הודעת המשטרה

כזכור, כפי שפורסם ב’כיכר השבת’, גולדקנופף פנה למפכ”ל בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד בן חמו לאחר שזה קרא ל”אינתיפאדה עירונית” על רקע המחאות שקיימו חסידי גור בערד.

בן חמו אמר אז בסרטון שפרסם: “כשאמרתי שצריך לצאת לאינתיפאדה עירונית חלק התקוממו - זו המשמעות. אם לא נעמוד על הרגליים האחוריות נקבל זאת עשרות מונים”.

בפנייתו טען גולדקנופף כי השימוש במונח “אינתיפאדה” אינו מהווה ביקורת ציבורית לגיטימית אלא “קריאה מפורשת לפעולות אלימות, להפרת סדר ולסיכון חיי אדם”, וביקש מהמשטרה לבחון את הדברים במישור הפלילי.

כעת, כאמור, עולה כי הנושא הועבר לבדיקת גורמי המקצוע באגף החקירות והמודיעין של המשטרה. ב׳כיכר השבת׳ ימשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות בפרשה ולעדכן.