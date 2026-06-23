העסקנים הצעירים בישיבת ההיערכות למחאה ( צילום: באדיבות )

הציבור החרדי נערך למחאת כלי הרכב הגדולה ביותר שידע המגזר בשנים האחרונות, תחת השם הרשמי 'מסע עד כאן!'. מחר (יום רביעי) בשעה 16:00 בצהריים בדיוק, יצאו במקביל שיירות ענק מ-19 מוקדים שונים ברחבי הארץ, כשהן נושאות על גבי הרכבים את הסלוגן שיבטא את זעקת עולם התורה: "אין דרך בלי דרך התורה".

המסע המתוכנן הפך בימים האחרונים לשיחת היום בכל הריכוזים החרדיים, כאשר לפי נתוני העסקנים והמארגנים, בקו הייעודי נרשמו עד כה למעלה מ-1,000 רכבים פרטיים של בעלי בתים ואברכים שיצטרפו לשיירות המובילות. אחדות בדרג הצעיר - מי ישבו סביב שולחן אחד? ל'כיכר השבת' הגיעו פרטים ממרכז העצבים של המבצע: אמש התכנסה הוועדה המארגנת לישיבה ממושכת ומכריעה, בה השתתפו כאיש אחד בלב אחד נציגי כלל הקהילות והחסידויות. בעוד שאת המבוגרים והפוליטיקאים קשה לעיתים להושיב סביב שולחן משותף, העסקונה הצעירה והדינמית של עולם החסידות הוכיחה אחדות מלאה.

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סביב השולחן נצפו: ישראל דרנגר (גור), אהרן (אהר'לה) פרישמן (בעלזא), יצחק ברטלר (ויז'ניץ), שימי בלוי ('שלומי אמונים'), ישראל פרנקל, יוסף יצחק יעקבוביץ (נציג חסידות צאנז, ששיגר אמש נציג מטעמו לאחר שנבצר ממנו להשתתף פיזית).

גורמים פנימיים מצביעים במיוחד על עלייתו של אהר'לה פרישמן בחסידות בעלזא. פרישמן, המשמש כעוזרו של ח"כ ישראל אייכלר וכיד ימינו של האיש החזק בחסידות הרב אליקים שטארק, הפך לשם דבר ומביא איתו קו של דוברות רשמית ומסודרת – דבר שלא היה קיים בעבר בחסידות.

"בלי רכבים בלי טסט, חגורים מלא"

במהלך הישיבה הסגורה שורטטו מפות התנועה המורכבות, שובצו צירי הנסיעה הבין-עירוניים, ונקבעו מיקומי מוקדי היציאה. חברי הוועדה, המנוהלים ומכוונים בכל צעד על ידי רבני הקהילות וראשי הישיבות, השלימו מערך תיאום קפדני מול גורמי החוק ומשטרת ישראל, לצד ליווי משפטי צמוד שילווה את השיירות לכל אורך הדרך.

המטרה שהוגדרה ברורה ובלתי מתפשרת: שמירה מוחלטת על הסדר, הבטיחות וחוקי התנועה, תוך יצירת אפקט מהדהד ועוצמתי בכבישי ישראל.

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בשל כך, אזהרות חריפות הופצו בחצרות החסידים: לבל יעלו על הכביש רכבים שאין להם טסט בתוקף, שכל הנוסעים יהיו חגורים כחוק, שלא תהיה חריגה מהמותר בכמות הנוסעים, וכי נהגים חדשים יסעו אך ורק עם מלווה. דו"ח אחד קטן או שוטר שיעצור רכב על שטות יכול לתקוע את כל השיירה העוצמתית, ולכן הבטיחות היא מעל הכל, מסבירים בוועדה.

הפינוקים - ארטיקים בצמתים

התוכנית הלוגיסטית חובקת ארץ. במהלך שעות הנסיעה, יחולקו בצמתים המרכזיים ארטיקים וכיבוד קל לנהגים ולמשתתפים כדי להקל על העומס.

המארגנים מדגישים כי לא מתוכננת עצרת מרכזית של נאומים. השיירות יזרמו כולן לכיוון כלא 10 בצפון, אם כי בעקבות עומסי התנועה הצפויים לא בטוח שכלל הרכבים יצליחו להגיע לנקודת הקצה, והעיקר הוא יצירת הנוכחות המאסיבית על הכבישים. ברגע שתוכרז הסיסמה הרשמית ברשתות הקשר, יסתובבו הרכבים ויחזרו במהירות ובסדר מופתי לבתיהם ולהיכלי הישיבות.

ומה לגבי בחורי הישיבות המוגדרים כעריקים? בקרב העסקנים קיימת התלבטות קשה. מצד אחד, זהו אינו זמן אידיאלי להסתובב בכבישים מחשש למעצרים שיעוררו בלגן ענק ומתגלגל; מצד שני, ההערכות בשטח מדברות על כך שאלפי עריקים בכל זאת יקחו חלק במפגן הענק.

'כיכר השבת' ימשיך לעקוב, לדווח וללוות את 'מסע עד כאן' מחר החל מהשעה 16:00 בשידורים חיים ועדכונים שוטפים.