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והריקותי לכם ברכה: 

אתגר העיון והחידוש של החיבורים התורניים של מפעל הפיס יוצא לדרך

מפעל הפיס מזמין את בני התורה ואברכי הכוללים להגיש חיבורים ומאמרים תורניים מעמיקים בנושא השנתי: 'דיני ברכות וגדריהן' פרס ראשון: 25,000₪, פרס שני: 15,000 ₪, פרס שלישי: 10,000 ₪ (חרדים)

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מקודם |
מפעל הפיס (צילום: יח"צ)

כמסורת רבת השנים, מיזם החיבורים התורניים של מפעל הפיס, מכריז על פתיחת מסלול כתיבת המאמרים התורניים לגברים. המיזם זוכה להערכה מרובה בעולם התורה והספר ונועד לעודד כתיבה תורנית יוצרת ועומק העיון.

נושא התחרות שנבחר השנה עוסק ב"דיני ברכות וגדריהן". הכותבים מוזמנים להגיש חיבורים המבוססים על חקר הסוגיות ובירור עומק ההלכה, בין היתר בנושאי יסודות ברכת הנהנין, ברכה שאינה צריכה, ברכת המצוות, שומע כעונה, וגדרי הברכות הפרטניות כגון ברכת המזון, שהחיינו ועוד.

בראש ועדת השיפוט של המיזם עומדים כבוד הרבנים הגאונים: הרה"ג ר' הלל מן מראשי ישיבת נתיבות חכמה בבית וגן, הרה"ג ר' משה פנחסי ראש מתיבתא מדרשת הכוללים תורת משה אהרון, הרה"ג ר' שלום שפיצר מומחה כשרות ומרצה, הרב יעקב ישראל יעקבזון ר"מ ישיבת פוניבז' לצעירים, הרב יוסף מנת ראש חבורה בכולל מצוינים מודיעין עילית והרב אברהם קלמנוביץ ראש ישיבת זכרון מיכאל מזכרון יעקב והרב רפאל מנת – ראש המסלול.

החיבורים הנבחרים שיגיעו למקומות הראשונים יזכו את הכותבים בפרסים כספיים בשווי עשרות אלפי שקלים: מקום ראשון - 25,000 ₪, מקום שני - 15,000 ₪, מקום שלישי - 10,000 ₪ ושבעה חיבורים שיזכו לציון לשבח. במפעל הפיס מציינים בסיפוק את שביעות הרצון הרבה מהמיזם הייחודי, אליו זורמים מדי שנה מאות חיבורים איכותיים ממיטב עמלי התורה.

מנכ"ל מפעל הפיס, מר בני דרייפוס: "מפעל הפיס שם דגש נרחב גם על עולם הרוח וממשיך להוביל את המיזם המיוחד הזה שמעודד כתיבת הגות וחידושי תורה ברמה הגבוהה ביותר".

פרטים והנחיות

את החיבורים ניתן לשלוח עד לתאריך כ"א באלול תשפ"ו (3.9.2026) כשהם מוקלדים בלבד, באמצעות טופס מקוון בכתובת: www.pais.co.il

או לכתובת המיילchiburim2026@gmail.com :

את טפסי הצטרפות והתקנון ניתן להשיג ברשת ספרי "אור החיים" בכל הריכוזים החרדיים.

לרשותכם טל-מסר מיוחד לפניות במספר 03-3135722 שאלות בנושא החיבורים ניתן לשלוח למייל המיזם.

תחרותמפעל הפיסחיבורים תורניים
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