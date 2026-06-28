כיכר השבת
דרמה בעולם הישיבות

"לא דרך בני תורה": חבר המועצת יוצא בחריפות נגד מערכת "צבע שחור"

חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבות "אורחות תורה", הגאון רבי שרגא שטיינמן, יוצא במכתב נגד ההצטרפות למערכת ההתרעות "צבע שחור" המופעלת בעת ניסיונות מעצר של בני ישיבות ועריקים | בתשובה בכתב ידו חורץ ראש הישיבה נחרצות: "אין זה דרך בני תורה" (חרדים)

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מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר)

מכתב דרמטי בכתב ידו של הגאון רבי שרגא שטיינמן, ראש ישיבות "אורחות תורה" וחבר מועצת גדולי התורה, מעורר הדים רבים בעולם התורה. המכתב שנכתב כמענה לשאלות הלכתיות וציבוריות נוקבות שהופנו אל מעונו, חושף את עמדתו החד-משמעית של ראש הישיבה נגד מערכת "" - מיזם ההתרעות והגיוס ההמוני המוציא רבבות לרחובות בשעת ניסיונות מעצר של בני ישיבות.

במסגרת מכתב השאלות, פנה השואל אל הגר"ש שטיינמן בשלוש קושיות נפרדות: שאלה למדנית מורכבת בדין טעות שליח ציבור במסכת ברכות, שאלה הלכתית האם ניתן לברך בזמננו ברכת "שחלק מחכמתו ליראיו", וכן שאלה ציבורית בוערת: "האם ראוי להצטרף למערכת ההתרעות 'צבע שחור' המודיעים בעת ניסיון מעצר?".

התשובה הברורה

בתשובתו הנחרצת שנכתבה בשולי המכתב, שלל הגר"ש שטיינמן מכול וכול את ההצטרפות למיזם המחאות הללו, וקבע כי פעילות זו אינה עולה בקנה אחד עם דמותו וצביונו של בן עלייה אמיתי: "אין זה דרך בני תורה".

משטרה צבאית (צילום: אתר צה"ל)

עמדה זו מצטרפת לדברים הנוקבים שהשמיע ראש הישיבה בשיחה מיוחדת שנערכה לאחרונה במעונו, שם התייחס למציאות המורכבת ולגזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה. בדבריו הדגיש הגר"ש שטיינמן את חובת ההתכנסות בלימוד התורה ולא ביציאה לרחובות: "אנחנו נמצאים בגלות, ובגלות יש צרות. אין לנו מושג למה זה קורה ואין לנו אפשרות לשאול את השאלות, אבל צריך לדעת דבר אחד ברור: מי שלומד תורה ממש - לא יקרה לו שום דבר".

משטרה צבאיתצבע שחור

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2
ב"ה שיש לנו גדולי ישראל.
רק לא ג ושס
1
110 אלף איש !!!! לא טועים !!!!!! הקנאה מוציאה את האדם מדעתו
חרדי

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