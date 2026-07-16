לאחר מאבק ציבורי ומקצועי נחוש, שהובילה הנהלת רשת הגנים של 'אגודת ישראל' בראשות המנכ"ל הרב ישראל גולומב, יחד עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, קיבלה הממשלה החלטה תקדימית המכירה לראשונה בצורך לתקצב את רשתות הגנים החרדיות בהתאם לוותק הגננות בפועל.

ההחלטה מהווה שינוי משמעותי ביחסה של המדינה לרשתות הגנים ולתנאי העסקתן של אלפי גננות. במשך שנים נדרשו הרשתות לשלם את שכר הגננות בהתאם לוותק, להשכלה ולדרגה המקצועית שלהן, בעוד התקצוב שהועבר מהמדינה לא שיקף את העלויות האמיתיות.

הפער התקציבי המתמשך הכביד באופן דרמטי על הנהלות הרשתות, הביא גנים רבים לסכנת קריסה, איים על פרנסתן של אלפי גננות מסורות ואף העמיד בסימן שאלה את פתיחתה הסדירה של שנת הלימודים.

המאבק החריף שנוהל בחודשים האחרונים כלל פעילות מקצועית וציבורית אינטנסיבית מול משרדי הממשלה וגורמי המקצוע. את עבודת המטה המקיפה של צוות איגוד מנהלי גני המוכש"ר ריכז רמ"ט מנכ"ל רשת הגנים, ישראל וינברג, שפעל לאורך התקופה לתיאום בין מנהלי המוסדות, לריכוז הנתונים המקצועיים ולקידום המהלכים מול הגורמים הרלוונטיים.

כעת, לראשונה, מכירה החלטת הממשלה באופן רשמי בוותק הגננות כמרכיב שיש להביא בחשבון בתקצוב הרשתות, ובכך מניחה תשתית לתקצוב הוגן ויציב יותר בעתיד.

עם זאת, ברשתות מדגישים כי מדובר בצעד ראשון בלבד. בשלב הנוכחי יינתן תקצוב חלקי עבור ותק הגננות, בעוד הממשלה התחייבה לפעול להרחבת המענה בהמשך. באיגוד מנהלי גני המוכש"ר מבהירים כי המאבק לא הסתיים, והוא יימשך עד להשגת תקצוב מלא ושוויוני, בדומה לתקצוב שמקבלות הגננות במערכת החינוך הכללית.

מנכ"ל רשת הגנים, הרב ישראל גולומב, מסר: "המלאכה עדיין לא הושלמה, ולפנינו מאבק ארוך עד לתקצוב מלא בפועל של פרופיל הגננות. עם זאת, אנו מברכים על ההכרה בוותק ומודים לכל העוסקים במלאכה, ובראשם לח"כ הרב משה גפני. זהו צעד ראשון וחשוב בדרך למהפך אמיתי".

הרב גולומב הוסיף והודה לשותפיו למאבק: "תודה גדולה לשותפיי לדרך, שבלעדיהם ההישג הזה לא היה מתאפשר: הרב יעקב סגל, מנכ"ל רשת 'עץ הדעת'; רמ"ט מנכ"ל הרשת, ישראל וינברג, שריכז במסירות את עבודת צוות איגוד מנהלי גני המוכש"ר; יתר מנהלי המוסדות ורו"ח הגב' אביגיל שיקוביצקי. תודה על הנחישות, המסירות והשותפות האמיתית".

ברשתות מסכמים כי מדובר בהישג חשוב עבור הגננות, מנהלי המוסדות, ההורים ובעיקר רבבות ילדי ישראל – אולם הניצחון יושלם רק כאשר רשתות הגנים החרדיות יזכו לתקצוב מלא, יציב ושוויוני.