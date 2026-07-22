בשנים האחרונות הפך מושג ה"בית החכם" לחלק בלתי נפרד מהבנייה והתכנון המודרני. אולם עבור הציבור החרדי ושומרי התורה והמצוות, הקדמה הטכנולוגית מציבה לא פעם אתגרים הלכתיים מורכבים במרחב הבית, בפרט בימי שבת ומועד.

מי שעומד כחומה בצורה וכאוטוריטה המקצועית וההלכתית המובילה בתחום זה הוא המכון המדעי טכנולוגי להלכה, בראשות הגאון רבי אברהם משה הלפרין, אשר פועל זה שנים רבות לחקור, לפתח ולהנגיש את פלאי הטכנולוגיה עבור שומרי השבת בדרכים המהודרות ביותר.

לשרשרת חברות הענק הזוכות לליווי ולפיקוח של המכון, הצטרפה לאחרונה ענקית התאורה והחשמל בישראל - חברת 'ניסקו חשמל'.

ראשיתו של המהלך החלה לפני מספר חודשים, כאשר מנהל תחום 'בית חכם' בחברת 'ניסקו חשמל', מר קובי שקד, הגיע לפגישה ממוקדת בבית המכון הטכנולוגי להלכה עם ראש המכון, הגאון רבי אברהם משה הלפרין, הרה"ג ר' יוסף הילדסהיימר מרבני המכון והר"ר דוד אברהמס מהנדס המכון.

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במהלך הפגישה הציג מר שקד את פעילות החברה ואת המערכות המתקדמות ביותר שפותחו על ידה בתחום הבית החכם. במקביל, הציגו ראשי המכון בפני נציג החברה את הרף ההלכתי-טכנולוגי המחמיר ואת הדרישות הנדרשות כדי להבטיח שכל רכיב במערכת יעמוד בקריטריונים של כשרות למהדרין לשימוש בשבת.

לאחר שהוברר כי החברה נכונה לבצע את כל ההתאמות והשינויים הנדרשים במוצריה, הוזמן ראש המכון הגרא"מ הלפרין, יחד עם מהנדס המכון הר"ר דוד אברהמס, לסיור מקיף במפעלי הייצור ובמעבדות ההייטק של חברת 'ניסקו'.

במהלך הביקור נועדו ראשי המכון עם מנכ"ל חברת 'ניסקו חשמל', מר אייל סייר, וסיכמו עימו את נהלי העבודה והפיקוח השוטפים. בהמשך הסיור ירדו ראשי המכון יחד עם צוותי ההנדסה של החברה למחלקת הייצור, שם בחנו מקרוב ובאופן מעשי את סדרת מוצרי "בית חכם" ו"חשמל חכם". הבדיקה המדוקדקת התמקדה בפעילות המנגנונים המקוריים, כדי לוודא היעדר כל חשש רחוק לחילול שבת, הפעלת חיישנים או סגירת מעגלים אלקטרוניים אסורים במהלך השבת והחגים.

לאחר שנמצא כי המערכות פועלות על פי הכללים וההנחיות הקפדניות, והוכח כי שולבו בהן הפתרונות הטכנולוגיים הנדרשים בתכלית ההידור, הוענק לחברת 'ניסקו חשמל' האישור ההלכתי-טכנולוגי הרשמי של המכון הטכנולוגי להלכה.