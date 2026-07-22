לאחר המהומות בשבת: עיריית אלעד משדרגת את שער הכניסה לעיר

העבודות על שער הכניסה לעיר ( צילום: דוברות עיריית אלעד )

עיריית אלעד הודיעה הבוקר (רביעי) על ביצוע עבודות תיקון ושדרוג בשער הכניסה לעיר, זאת בעקבות התקלות שאירעו בשער במהלך השבת האחרונה, שהובילו לעימותים חריגים בין בחורי ישיבות לבין נהגים בכניסה לעיר.

דרמה באלעד: עימותים אלימים, דריסת בחורי ישיבה וטענות קשות נגד המשטרה בהודעת העירייה נמסר כי בהנחיית ראש העיר, יהודה בוטבול, אגף הביטחון מבצע עבודות שדרוג משמעותיות בשער. עוד נמסר כי החל מהשבת הקרובה ייסגר שער הכניסה לעיר באופן מלא במהלך השבת, כחלק מהצעדים לחיזוק שמירת קדושת השבת במרחב הציבורי. לפי ההודעה, במקרי חירום תתאפשר כניסת רכבי ביטחון והצלה דרך שער היציאה בלבד, בהתאם להסדר שנקבע.

העבודות על שער הכניסה לעיר ( צילום: דוברות עיריית אלעד )

העבודות על שער הכניסה לעיר ( צילום: דוברות עיריית אלעד )

כזכור, בשבת האחרונה נותר שער הכניסה לעיר פתוח, ובשל כך המשיכו כלי רכב להיכנס לעיר במהלך השבת. בעקבות זאת הגיעו למקום עשרות בחורי ישיבות "תורה בתפארתה" ו"כנסת יחזקאל" כדי למחות על חילול השבת.

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במהלך הלילה התפתחו במקום עימותים חריפים, שבמהלכם נפגעו מספר בחורי ישיבה, אחד מהם פונה לבית החולים, ובהמשך אף נפתחה חקירת משטרה והחלו להיגבות עדויות מבחורי הישיבות.

בעיריית אלעד הדגישו כי ימשיכו לפעול "לשמירה על צביונה של העיר, תוך מתן מענה מלא לצורכי הביטחון וההצלה".