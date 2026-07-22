כיכר השבת
השער ייסגר באופן מלא

לאחר המהומות בשבת: עיריית אלעד משדרגת את שער הכניסה לעיר

בעקבות המהומות בשבת האחרונה, עיריית אלעד החלה בעבודות לשדרוג שער הכניסה לעיר, והודיעה כי החל מהשבת הקרובה הוא ייסגר באופן מלא במהלך השבת, במטרה למנוע הישנות של האירועים (חרדים)

העבודות על שער הכניסה לעיר (צילום: דוברות עיריית אלעד)

עיריית אלעד הודיעה הבוקר (רביעי) על ביצוע עבודות תיקון ושדרוג בשער הכניסה לעיר, זאת בעקבות התקלות שאירעו בשער במהלך השבת האחרונה, שהובילו לעימותים חריגים בין בחורי ישיבות לבין נהגים בכניסה לעיר.

בהודעת העירייה נמסר כי בהנחיית ראש העיר, יהודה בוטבול, אגף הביטחון מבצע עבודות שדרוג משמעותיות בשער. עוד נמסר כי החל מהשבת הקרובה ייסגר שער הכניסה לעיר באופן מלא במהלך השבת, כחלק מהצעדים לחיזוק שמירת קדושת השבת במרחב הציבורי.

לפי ההודעה, במקרי חירום תתאפשר כניסת רכבי ביטחון והצלה דרך שער היציאה בלבד, בהתאם להסדר שנקבע.

העבודות על שער הכניסה לעיר (צילום: דוברות עיריית אלעד)
העבודות על שער הכניסה לעיר (צילום: דוברות עיריית אלעד)

כזכור, בשבת האחרונה נותר שער הכניסה לעיר פתוח, ובשל כך המשיכו כלי רכב להיכנס לעיר במהלך השבת. בעקבות זאת הגיעו למקום עשרות בחורי ישיבות "תורה בתפארתה" ו"כנסת יחזקאל" כדי למחות על חילול השבת.

במהלך הלילה התפתחו במקום עימותים חריפים, שבמהלכם נפגעו מספר בחורי ישיבה, אחד מהם פונה לבית החולים, ובהמשך אף נפתחה חקירת משטרה והחלו להיגבות עדויות מבחורי הישיבות.

בעיריית אלעד הדגישו כי ימשיכו לפעול "לשמירה על צביונה של העיר, תוך מתן מענה מלא לצורכי הביטחון וההצלה".

אלעדעיריית אלעדשער

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר