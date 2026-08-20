הבאבא סאלי זיע"א, שר הדתות הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון והמכתב שנחשף ( צילום: ELDAN DAVID, לע"מ | באדיבות 'Mizrahi Bookstore' )

מסמך היסטורי שנחשף לאחרונה חושף את יחסו ותגובתו של האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא - הבאבא סאלי זיע"א להקמת מדינת ישראל.

המכתב, שנחשף באדיבות 'Mizrahi Bookstore' שבשכונת מארין פארק בברוקלין ניו יורק, נשלח ישירות ממרוקו, שם כיהן הבאבא סאלי באותם ימים כאב"ד בארפוד הסמוכה לריסאני. המכתב ההיסטורי נשלח בשנת ה'תש"ט אל הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון, שכיהן כשר הדתות הראשון של ישראל בכנסת הראשונה שהוקמה ב-10 במרץ 1949. באבא סאלי חווה על בשרו את המציאות האכזרית של הגלות בין הגויים. בשנת ה'תר"ף (1919) אחיו הבכור רבי דוד אבוחצירא, הוצא להורג באכזריות על ידי מורדים מרוקאים אנטי-צרפתים שקשרו אותו לקנה של תותח וירו בו.

הבאבא סאלי זיע"א ( צילום: באדיבות הסופר ר' שניאור זלמן ברגר )

היה זה לאחר שהתנהלו קרבות בין התושבים המקומיים בריסאני לבין הכובשים הצרפתיים באזור. התושבים חשדו שבני משפחת אבוחצירא שיתפו פעולה עם הכוחות הצרפתיים, וביום שבת, י"ד בכסלו ה'תר"ף הוצא רבי דוד להורג. המקרה הזה השפיע עמוקות על בני משפחת אבוחצירא בכלל וגם על הבאבא סאלי.

מלבד זאת, הקהילה נאלצה לשלם שוחד כבד להנהגת המורדים כדי להביא את שרידיו של רבי דוד לקבורה יהודית.

לאחר מות רבי דוד, ברחו הבאבא סאלי ואחיו, רבי יצחק אבוחצירא, לעיירה בודניב, ושם הקימו מחדש את ישיבתם. כעבור כשלוש שנים נסע הבאבא סאלי לארץ ישראל ולמד בישיבת המקובלים בית אל, אך לאחר זמן מה חזר לבודניב.

בשנת ה'תרצ"ג (1933) נסע שוב הבאבא סאלי לארץ ישראל עד שחזר שוב לבודניב, שם נשא לאישה את מרים אמסלם. בשנת ה'ת"ש (1939) נקרא לכהן כאב"ד בארפוד.

עם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ופריצת מלחמת העצמאות, האנטישמיות במרוקו זינקה. הסכנה הגיעה לשיאה בחודש יוני 1948, כאשר מהומות קטלניות קרעו את אוג'דה וג'רדה, נקודות מעבר קריטיות ליהודים שניסו להימלט, והביאו לטבח של עשרות יהודים.

לאורך השנתיים הבאות, היהודים במרוקו התמודדו עם חרמות כלכליים, הטרדות יומיומיות בלתי פוסקות, התעללות מילולית והאשמות בבגידה בשווקים הציבוריים.

על רקע הסכנה הזו, כתב הבאבא סאלי את המכתב המיוחד, בכתב ידו, המציג פלא חזותי וספרותי, פסיפס של ביטויים וכמיהה נלהבת השופכת את ליבו לארץ הקודש.

שר הדתות, הרב יהודה לייב מימון ( צילום: ELDAN DAVID, לע"מ )

במכתבו הנדיר משנת תש"ט אל הרב יהודה לייב מיימון, שר הדתות הראשון של מדינת ישראל, בחר הבאבא סאלי רבי ישראל אבוחצירא זיע"א בשפה עשירה ומליצית כדי לתאר את הקמת המדינה. בין הביטויים הבולטים ביותר מופיע התיאור "המפעל הנפלא הזה יצא מן הכח אל הפועל". המילים "מן הכח אל הפועל", מצביעות על כך שהקמת המדינה אינה בעיניו מאורע רגיל אלא דבר שהיה טמון בכוח והפך למציאות מוחשית, מפעל אלוקי גדול שהתממש לנגד עיני הדור.

בהמשך הוא כותב "כי הפלא השם לעשות עמנו כאשר עשה עם אבותינו", ובכך משווה את הקמת המדינה לניסי יציאת מצרים וכיבוש הארץ. זו השוואה שאינה שגרתית בפי צדיקים באותה תקופה, והיא מעניקה לאירוע מעמד של נס היסטורי.

הבאבא סאלי מתאר את הלוחמים והמנהיגים כ"גבורי כח אבירי ישורון העומדים בפרץ", ביטוי המשלב את "אבירי ישורון" מן הפסוק עם הדימוי המקראי של העומדים בפרצה להגן על העם. הוא מוסיף ואומר עליהם שהם "מאירים ומזהירים יסודי ומרכזי האומה", ורואה בהם לא רק כוח צבאי אלא יסודות המאירים את האומה כולה.

את השמחה על הבשורה הוא מצייר במילים "ששון ושמחה וגיל וחדוה... כאור בוקר לא עבות", ואת הידיעות על הקמת המדינה הוא מכנה "בשורות טובות מצהיבות ומאירות". לבסוף הוא קושר את האירוע ישירות לגאולה השלמה בכותבו "ושבו בנים לגבולם... מהרה יבנה בית המקדש", ובכך מעמיד את הקמת המדינה כשלב בתהליך המשיחי.

הביטויים הללו, ובראשם "המפעל הנפלא הזה יצא מן הכח אל הפועל" וההשוואה לניסי אבותינו, חושפים עמדה חמה ונדירה של הצדיק שחי עדיין במרוקו באותו זמן.

המכתב המלא של הבאבא סאלי זיע"א ( באדיבות 'Mizrahi Bookstore' )

נוסח המכתב המלא

בעזרת השם הבוחר בציון

יום שבעה עשר לחודש סיון המוכתר בכתר תורה תתעלה שנת תש"ט לפ"ק בא סימן לעטר"ת צבי

לכבוד ולתפארת גולת הכותרת כולו נהדרת אספקרליה המאירה אור נערב מושיע ורב מנורת זהב כולה צדיק ונושע שר הדתות פאר תהלה כבוד שם תפארתו האדון הרב יוסף (יהודה ליב) הכהן מימון יאיר אורו והודו והדרו כאור השמש בגבורתו תרב גדולתו ועוז תפארתו ותשא מלכותו אמן.

אחרי עתרת החיים והשלם וברכות מאל עילום לכבוד נהדר בקודש נאדר מעלת ותהלת האדון הרב יוסף חי הוא המשביר הוא השליט כסאו בצדק יכון והוא מרומים ישכון אמן נצח סלה ועד.

שר גדול בישראל!

ששון ושמחה וגיל וחדוה כי נעים נאוה האירו אל עבר פנינו כאור בוקר לא עבות לקול הבשורות הטובות מצהיבות ומאירות מאין ספונות עמכם בכל נשמומת ישרים משמחי לבבות עגומות נעצבות כי הפלא השם לעשות עמנו כאשר עשה עם אבותינו ישמעו אזנינו ויגל לבנו אשרינו מה טוב חלקנו.

המפעל הנפלא הזה יצא מן הכח אל הפועל בעזרת פועל ישועות בקרב הארץ באמצעות גבורי כח אבירי ישורון העומדים בפרץ המלכים והשרים מאירים ומזהירים יסודי ומרכזי האומה אשר נתן אלקים חכמה ותבונה בהמה הם מעלת הדר כבודם ועוז תפארתכם אשריכם מה טוב חלקיכם ומה נעים גורלכם.

מקרב איש ולב עמוק ובשם כל הקהל הקדוש אשר תחת יד השגחתינו יצ"ו

הנני מביע את ברכתי הלבבית והחמה ושפוך שיחי לפני צור עושה אור כשלמה

שיקומם וירומם ויגדיל ויאדיר ויגביה כנשר את כסא כבודכם למעלה למעלה לשם ולתפארת ולתהלה תרב גדלכם ועוז תפארתם ותנשא מלכותכם

השם צבאות יגן עליכן ושש לבכם ואל ישלוט שטן ח"ו במעשי ידיכם ויהי נועם השם עליכם ומקודש ישלח עזרכם

ועיניכם ועינינו ועיני כל ישראל תחזינה מישרים בביאת גואל צדק גאולה שלמה יפה כלבנה ברה כחמה ושבו בנים לגבולם מהרה יבנה בית המקדש דביר ואולם במהרה בימינו אמן ואמן.

הלא כה דברי החותם בברכה

ישראל אבוחצירא

נין ונכד צדיק יסוד עולם מרא דרזין המלומד בנסים מרן גאון יעקב אביחצירא זצוקללה"ה זיע"א