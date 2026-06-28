( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תתכנס במהלך השבוע הקרוב לדיון חירום, שמטרתו לאשר הוראת שעה להקפאת כלל ההליכים הפליליים והמעצרים המבוצעים נגד בחורי ישיבות ולומדי תורה שאינם מתגייסים - כהוראת גדולי ישראל.

הודעה רשמית זו נמסרה על ידי יו"ר הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, במכתב רשמי ששיגר לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולמזכיר הממשלה יוסי פוקס, וזאת בתגובה לבקשתם הדחופה של השניים לקדם את הוראת השעה האמורה על מנת לעצור את גל המעצרים האקטיביים של צעירים חרדים שמעמדם לא הוסדר. מסתמן: הדיון צפוי להתקיים ביום שלישי הקרוב. בקואליציה מקווים להפיץ עוד היום את נוסח ההצעה, שכן נדרשות 48 שעות בין הפצת הנוסח לבין קיום הדיון. כך נודע ל'כיכר השבת'. ביסמוט הבהיר במכתבו כי נעתר לבקשת בכירי הממשלה וכתב: "קיבלתי את פנייתכם בנושא קידום הוראת השעה להקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה. לבקשתכם, אכנס את ועדת החוץ והביטחון במהלך השבוע הקרוב לדיונים בהצעת הוראת השעה".

המכתב של ביסמוט

הרקע לפנייה הרשמית של שר הביטחון ומזכיר הממשלה, כמו גם להחלטתו המהירה של ח"כ ביסמוט לכנס את הוועדה, נעוץ בחשש הכבד של גורמי המקצוע מפני קריסת המאמצים השקטים לשילוב חרדים, וההבנה כי המדיניות הנוקשה הנוכחית מייצרת אנטיגוניזם מוחלט ברחוב החרדי.

במכתבו מפרט יו"ר הוועדה את עמדת הדרגים המקצועיים הפועלים בשטח ומציין כי כפי שציין מזכיר הממשלה יוסי פוקס, עמדתם המקצועית של גורמים הפועלים בשטח בתחום שילוב חרדים בצה"ל, ובכללם ראשי ישיבות חרדיות, היא כי המשך מדיניות המעצרים עלולה לפגוע במאמצי הגיוס ולהקטין את היקף המתגייסים בפועל.

ביסמוט מדגיש ומצטט מתוך הנתונים כי "הלכה למעשה, המעצרים יוצרים אפקט הפוך מן הרצוי ומרחיקים צעירים חרדים ממסלולי השירות". דברים אלו משקפים את התרעומת ההולכת וגוברת בקרב הנהגת עולם התורה, הטוענת מזה זמן רב כי הניסיונות לאכוף גיוס בכוח הזרוע ובאמצעים פליליים רק נועלים את הדלת בפני כל שיח או פשרה עתידית.

מעבר לפגיעה המקצועית בפוטנציאל השילוב, המכתב מציף אל פני השטח את המתח המובנה והשסע החברתי העמוק שהציתו המעצרים האחרונים, אשר הובילו לגל מחאות ושלל אירועים סוערים ברחבי הארץ. ח"כ ביסמוט מתייחס ישירות לתוצאות הקשות ברחוב הציבורי וכותב כי "מדיניות זו יוצרת קרע חסר תקדים ומתח גדול בין הציבור הכללי למגזר החרדי, כדוגמת אירועי חסימות הכבישים, אשר יסודם בקביעה המפורסמת לפיה 'אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי'".

יו"ר הוועדה בועז ביסמוט ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

בדבריו אלו מותח יו"ר הוועדה ביקורת מרומזת אך נוקבת על גורמי האכיפה והמשפט הדוחפים להמשך הצעדים הפליליים בכל מחיר, ומוסיף כי "מי שמוביל קו נוקשה זה, המתעקש על 'ייקוב הדין את ההר', מעניק בפועל רוח גבית למחרחרי הריב ומאפשר את העמקת השסע בחברה הישראלית". לפיו, ההתעקשות על הליכים פליליים נגד עשרות אלפי בחורי ישיבות אינה מחוברת למציאות ומלבה את אש המחלוקת באופן שמאיים על הלכידות החברתית.

לצד ההיענות המיידית להקפאת ההליכים הפליליים והמעצרים, במערכת הפוליטית מבינים כי מדובר בפתרון זמני שנועד "לכבות את השריפה" הנוכחית בשטח, בעוד שהפתרון המהותי ידרוש עבודת מטה נרחבת ומציאת מסלולים מוסכמים. משום כך, מבהיר ביסמוט כי הדיונים המהירים בוועדה על הוראת השעה לא יבואו על חשבון הדרישה מהממשלה ומערכת הביטחון להציג תוכניות עבודה קונקרטיות ומותאמות לאורח החיים החרדי.

הוא חותם את פנייתו בקריאה למציאת פתרונות ארוכי טווח וקובע כי "במקביל להוראת השעה, אבקש כי הממשלה ומשרד הביטחון ימשיכו את השיח עם צה"ל לקבלת מענים מקצועיים ותוכניות ישירות באשר לאופן הגדלת גיוס החרדים והסרת החסמים הקיימים בשטח". כעת, העיניים נשואות אל עבר פתיחת הדיונים בוועדת החוץ והביטחון, שם ינסו בקואליציה להעביר את ההקפאה במהירות האפשרית כדי להרגיע את הרוחות הסוערות ברחוב החרדי והכללי כאחד.